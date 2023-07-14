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Украина. Премьер лига
14 июля 2023, 22:54 | Обновлено 14 июля 2023, 23:03
501
0

ФОТО. В лагерь Динамо вернулись игроки молодежной сборной

Вивчаренко, Бражко, Ванат и Нещерет присоединились к столичной команде

14 июля 2023, 22:54 | Обновлено 14 июля 2023, 23:03
501
0
ФОТО. В лагерь Динамо вернулись игроки молодежной сборной
ФК Динамо Киев

В лагерь киевского «Динамо» вернулись игроки молодежной сборной Украины U-21.

Константин Вивчаренко, Владимир Бражко, Владислав Ванат и Руслан Нещерет присоединились к команде после молодежного чемпионата Европы.

Сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня дошла до полуфинала Евро-2023 U-21 и завоевала путевку на Олимпийские игры 2024.

ФОТО. В лагерь Динамо вернулись игроки молодежной сборной

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Динамо Киев Константин Вивчаренко Владимир Бражко Владислав Ванат Руслан Нещерет фото
Источник ФК Динамо Киев
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