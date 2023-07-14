Украина. Премьер лига14 июля 2023, 22:54 | Обновлено 14 июля 2023, 23:03
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ФОТО. В лагерь Динамо вернулись игроки молодежной сборной
Вивчаренко, Бражко, Ванат и Нещерет присоединились к столичной команде
14 июля 2023, 22:54 | Обновлено 14 июля 2023, 23:03
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В лагерь киевского «Динамо» вернулись игроки молодежной сборной Украины U-21.
Константин Вивчаренко, Владимир Бражко, Владислав Ванат и Руслан Нещерет присоединились к команде после молодежного чемпионата Европы.
Сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня дошла до полуфинала Евро-2023 U-21 и завоевала путевку на Олимпийские игры 2024.
ФОТО. В лагерь Динамо вернулись игроки молодежной сборной
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