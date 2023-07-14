В лагерь киевского «Динамо» вернулись игроки молодежной сборной Украины U-21.

Константин Вивчаренко, Владимир Бражко, Владислав Ванат и Руслан Нещерет присоединились к команде после молодежного чемпионата Европы.

Сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня дошла до полуфинала Евро-2023 U-21 и завоевала путевку на Олимпийские игры 2024.

ФОТО. В лагерь Динамо вернулись игроки молодежной сборной