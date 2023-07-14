Ребров и Срна сыграют в благотворительном матче для Украины в Лондоне
Также в игре Game4Ukraine примет участие и Патрик Овомойела
Экс-защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна и наставник сборной Украины Сергей Ребров сыграют в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.
Также в игре примет участие экс-игрок сборной Германии Патрик Овомойела.
Игра начнется 5 августа в 18:00, и в ней примут участие две команды – «Желтая» и «Синяя», представляющие национальные цвета Украины. Команды на стадион «Стэмфорд Бридж» выведут бывший нападающий «Челси» Андрей Шевченко и защитник «Арсенала» Александр Зинченко, которые являются амбасадорами платформы UNITED24.
Два капитана выберут свои команды из числа топ-футболистов современности, а также приглашенных знаменитостей. В матче примут участие множество звездных имен из «Челси» и более широкого футбольного мира. Составы будут обнародованы до августа. В этот день также будет звучать живая музыка на стадионе – запланирован концерт возле поля во время расширенного 45-минутного перерыва.
Все средства, собранные Game4Ukraine за счет продажи билетов, спонсорства и специального ассортимента товаров, доступных в этот день, пойдут на восстановление жизненно важного образовательного центра, гарантирующего, что дети смогут учиться в безопасной и стабильной среде.
Please welcome Ukraine national team coach Serhiy Rebrov to Game4Ukraine. 🇺🇦⚽️— game4ukraine (@game_4_ukraine) July 12, 2023
Serhiy will don the blue shirt as part of Team Shevchenko.
For tickets and further information, visit https://t.co/UPaeinPY8K today. #game4ukraine pic.twitter.com/bU85EpFhcu
We are pleased to welcome ex Croatian and German Internationals Darijo Srna and Patrick Owomoyela to Game4Ukraine. 🇺🇦⚽️— game4ukraine (@game_4_ukraine) July 14, 2023
For tickets and further information, visit https://t.co/UPaeinPY8K#game4ukraine pic.twitter.com/1sMivGkgby
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