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  4. Ребров и Срна сыграют в благотворительном матче для Украины в Лондоне
Англия
14 июля 2023, 22:50 |
653
0

Ребров и Срна сыграют в благотворительном матче для Украины в Лондоне

Также в игре Game4Ukraine примет участие и Патрик Овомойела

14 июля 2023, 22:50 |
653
0
Ребров и Срна сыграют в благотворительном матче для Украины в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Экс-защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна и наставник сборной Украины Сергей Ребров сыграют в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.

Также в игре примет участие экс-игрок сборной Германии Патрик Овомойела.

Игра начнется 5 августа в 18:00, и в ней примут участие две команды – «Желтая» и «Синяя», представляющие национальные цвета Украины. Команды на стадион «Стэмфорд Бридж» выведут бывший нападающий «Челси» Андрей Шевченко и защитник «Арсенала» Александр Зинченко, которые являются амбасадорами платформы UNITED24.

Два капитана выберут свои команды из числа топ-футболистов современности, а также приглашенных знаменитостей. В матче примут участие множество звездных имен из «Челси» и более широкого футбольного мира. Составы будут обнародованы до августа. В этот день также будет звучать живая музыка на стадионе – запланирован концерт возле поля во время расширенного 45-минутного перерыва.

Все средства, собранные Game4Ukraine за счет продажи билетов, спонсорства и специального ассортимента товаров, доступных в этот день, пойдут на восстановление жизненно важного образовательного центра, гарантирующего, что дети смогут учиться в безопасной и стабильной среде.

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Патрик Овомойела Дарио Срна Сергей Ребров Game4Ukraine United24 благотворительность благотворительные матчи
Источник Sport.ua
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