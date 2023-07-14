Украина. Премьер лига14 июля 2023, 21:43 | Обновлено 14 июля 2023, 22:02
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Решение суда. Записоцкий будет 2 месяца в СИЗО без права внесения залога
Генеральный секретарь УАФ получил от суда меру пресечения
14 июля 2023, 21:43 | Обновлено 14 июля 2023, 22:02
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Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий получил меру пресечения, информирует журналист Константин Андриюк.
Суд решил, что Записоцкий будет находиться в СИЗО два месяца, до 13 сентября 2023 года, без права внесения залога.
Напомним, глава УАФ Андрей Павелко также останется во львовском СИЗО до 14 августа.
Дело против руководителей УАФ касается расхищения бюджетных средств, выделенных на строительство завода по изготовлению искусственного травяного покрытия.
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