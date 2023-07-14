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Уимблдон
14 июля 2023, 21:06 | Обновлено 14 июля 2023, 21:24
1900
2

ВИДЕО. Исторический трофей для Украины. Как Киченок взяла титул Уимблдона

Людмила стала чемпионкой травяного мейджора в смешанном парном разряде

14 июля 2023, 21:06 | Обновлено 14 июля 2023, 21:24
1900
2
ВИДЕО. Исторический трофей для Украины. Как Киченок взяла титул Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Мате Павич

Украинская теннисистка Людмила Киченок стала чемпионкой Уимблдона-2023 в смешанном парном разряде!

В финале травяного мейджора украинка и ее напарник Мате Павич (Хорватия) в трех сетах обыграли тандем Сюй Ифань (Китай) / Йоран Флиген (Бельгия) со счетом 6:4, 6:7 (9:11), 6:3.

Киченок впервые сыграла в финале турнира Grand Slam и с первой попытки завоевала трофей. Павич выигрывал в миксте Australian Open 2018 и US Open 2016. На Уимблдоне он впервые сыграл в финале смешанного парного разряда.

Людмила стала третьей украинкой, которая завоевала титул на турнире Grand Slam, и первой из украинских теннисистов, кто выиграл трофей на травяном мейджоре. В 2008 году на Australian Open сестры Алена и Катерина Бондаренко завоевали титул, обыграв в финале Викторию Азаренко из беларуси и Шахар Пьер из Израиля в трех сетах.

Хайлайты матча:

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видео Людмила Киченок Мате Павич Йоран Флиген Сюй Ифань Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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PETP0
Люда, браво! Але чому грала без блакитно-жовтої стрічки?
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