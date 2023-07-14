В 9.5 раз меньше Свитолиной. Сколько заработала Киченок за титул Уимблдона?

Украинская теннисистка Людмила Киченок удачно выступила на Уимблдоне-2023.

Украинка завоевала трофей в смешанном парном разряде вместе с Мате Павичем из Хорватии.

Людмила стала третьей украинкой, которая завоевала титул на турнире Grand Slam, и первой из украинских теннисистов, кто выиграл трофей на травяном мейджоре. В 2008 году на Australian Open сестры Алена и Катерина Бондаренко завоевали титул, обыграв в финале Викторию Азаренко из беларуси и Шахар Пьер из Израиля в трех сетах.

За титул в миксте Людмила получила 64 тысячи фунтов стерлингов – 3 миллиона гривен. Также украинка выступила и в парном разряде вместе с Аленой Остапенко, где вылетела уже в первом раунде соревнований. За одну игру в паре Людмила заработала 6875 фунтов.

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