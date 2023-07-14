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  4. В 9.5 раз меньше Свитолиной. Сколько заработала Киченок за титул Уимблдона?
Уимблдон
14 июля 2023, 20:26 |
1391
1

В 9.5 раз меньше Свитолиной. Сколько заработала Киченок за титул Уимблдона?

Людмила завоевала трофей в смешанном парном разряде на мейджоре

14 июля 2023, 20:26 |
1391
1
В 9.5 раз меньше Свитолиной. Сколько заработала Киченок за титул Уимблдона?
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок удачно выступила на Уимблдоне-2023.

Украинка завоевала трофей в смешанном парном разряде вместе с Мате Павичем из Хорватии.

Людмила стала третьей украинкой, которая завоевала титул на турнире Grand Slam, и первой из украинских теннисистов, кто выиграл трофей на травяном мейджоре. В 2008 году на Australian Open сестры Алена и Катерина Бондаренко завоевали титул, обыграв в финале Викторию Азаренко из беларуси и Шахар Пьер из Израиля в трех сетах.

За титул в миксте Людмила получила 64 тысячи фунтов стерлингов – 3 миллиона гривен. Также украинка выступила и в парном разряде вместе с Аленой Остапенко, где вылетела уже в первом раунде соревнований. За одну игру в паре Людмила заработала 6875 фунтов.

Ранее стали известны призовые Элины Свитолиной.

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Людмила Киченок Уимблдон-2023 призовой фонд призовые
Источник Sport.ua
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OVS
Дуже навіть непогано.
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