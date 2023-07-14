Шестизначная сумма. Сколько заработала Свитолина за Уимблдон-2023?

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 76) удачно выступила на Уимблдоне-2023.

Украинка дошла до полуфинала травяного мейджора, на своем пути обыграв Винус Уильямс, Софию Кенин, Викторию Азаренко и Игу Свентек.

Пробиться в финал соревнований не получилось. Эли уступила Маркете Вондроушовой в двух сетах со счетом 3:6, 3:6 в полуфинале Уимблдона.

За свое выступления на мейджоре Свитолина заработала 600 тысяч фунтов стерлингов – 29 миллионов гривен.

В 2023 году общий призовой фонд Уимблдонского турнира составил 44,7 миллионов фунтов стерлингов (56.5 млн долларов США).