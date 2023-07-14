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Уимблдон
14 июля 2023, 16:59 | Обновлено 14 июля 2023, 17:00
751
0

Карлос Алькарас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Уимблдона-2023

14 июля 2023, 16:59 | Обновлено 14 июля 2023, 17:00
751
0
Карлос Алькарас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

14 июня состоится матч 1/2 финала Уимблдона-2023 между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом (АТР 1) и Даниилом Медведевым (АТР 3).

Поединок состоится 2-м запуском на Центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-й матч между теннисистами, счет равный.

В финале победитель встречи сыграет против Новака Джоковича (АТР 2) или Янника Синнера (АТР 8).

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смотреть онлайн Уимблдон-2023 Карлос Алькарас (теннисист) Даниил Медведев
Источник Sport.ua
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