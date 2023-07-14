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  4. ВИДЕО. Фанаты Динамо с фронта поздравили Ярмоленко с возвращением в клуб
Украина. Премьер лига
14 июля 2023, 16:08 |
231
0

ВИДЕО. Фанаты Динамо с фронта поздравили Ярмоленко с возвращением в клуб

Болельщики ждут золотых медалей в Киеве

14 июля 2023, 16:08 |
231
0
ВИДЕО. Фанаты Динамо с фронта поздравили Ярмоленко с возвращением в клуб
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Украинские защитники прямо с фронта поздравили полузащитника Андрея Ярмоленко с возвращением в «Динамо».

«Ярмола, братик, поздравляем с возвращением домой. Болельщика «Динамо» Киев уже заждались тебя и очень рады твоему возвращению. Ждем золотые медали в Киеве и Лигу чемпионов», – сказали фанаты.

Отметим, что Ярмоленко вернулся в «Динамо» Киев 27 июня. Ранее Андрей выступал за «Динамо» с 2006 по 2017 годы, дебютировав за первую команду 11 мая 2008 года. Суммарно Ярмоленко провел за «Динамо» 341 матч во всех турнирах, и отличился в них 137 голами.

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Источник ФК Динамо Киев
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