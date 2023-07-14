Президент Миная: «За Твердохлеба хотим в полтора раза больше, чем дают»

Президент Миная Валерий Пересоляк рассказал об игроках, которых клуб успешно продал, заработав деньги.

«Ахмедзаде продали за 180 тысяч евро (Рустам Ахмедзаде перешел в «Карабах», – прим. Sport.ua). Наша политика такова: мы берем игроков бесплатно. Как говорит еврейская поговорка: «За деньги каждый может, а попробуй без денег» (Смеется). Петрусенко в Венгрию за 100 тысяч евро (Александр Петрусенко перешел в «Гонвед», – Прим. Sport.ua).

Егор Твердохлеб? Сейчас ведутся переговоры по нему, есть предложения. Мы хотим, чтобы он стоил дороже, чем нам сейчас предлагают. Мы говорим конкретную цену, которая нас устраивает. Он может стать самым дорогим игроком, которого мы продадим», – сказал Пересоляк на ютуб-канале Football Manager.

Ранее была информация, что «Кривбасс» предлагал за Егора Твердохлеба 400 тысяч евро.

22-летний Твердохлеб перешел в «Минай» в августе 2022 года на правах свободного агента. В сезоне 2022/23 хавбек провел 30 матчей, забив 5 голов и отдав 4 ассиста.