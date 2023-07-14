Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 июня состоится матч 1/2 финала Уимблдона-2023 между итальянским теннисистом Янником Синнером (АТР 8) и Новаком Джоковичем из Сербии (АТР 2).

Поединок состоится 1-м запуском на Центральном корте. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

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Это будет 3-й матч между теннисистами, Джокович пока не проигрывал.

В финале победитель встречи сыграет против Даниила Медведева (АТР 3) или Карлоса Алькараса (АТР 1).

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