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  4. Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
14 июля 2023, 14:18 |
353
0

Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Уимблдона-2023

14 июля 2023, 14:18 |
353
0
Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

14 июня состоится матч 1/2 финала Уимблдона-2023 между итальянским теннисистом Янником Синнером (АТР 8) и Новаком Джоковичем из Сербии (АТР 2).

Поединок состоится 1-м запуском на Центральном корте. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-й матч между теннисистами, Джокович пока не проигрывал.

В финале победитель встречи сыграет против Даниила Медведева (АТР 3) или Карлоса Алькараса (АТР 1).

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Янник Синнер Новак Джокович смотреть онлайн Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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