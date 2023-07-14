Два экс-игрока УПЛ усилят дебютанта Второй лиги

Как стало известно Sport.ua, 28-летний вингер Тарас Пучковский из «Эпицентра» (13 матчей, 1 гол в УПЛ за «Карпаты») и 25-летний центральный полузащитник Максим Аверьянов, ставший в прошлом сезоне одним из двух лучших бомбардиров «Звягеля» (поиграл в УПЛ за «Металлист» и «Зирку»), близки к переходу в «Скалу 1911».

Также в тренировочном лагере команды находится 25-летний защитник Иван Пастух, известный по выступлениям за «Прикарпатье» (последний клуб – «Нефтяник» Долина), и неопознанный африканский легионер того же амплуа.

Ранее Sport.ua сообщал о том, что к новичку Второй лиги присоединился опытный центрбек Александр Аксенов, поигравший в УПЛ за «Таврию» и «Ильичевец».

«Скала 1911» по итогам прошлого сезона стала бронзовым призером аматорского чемпионата Украины. В стартовом туре чемпионата Второй лиги, базовой датой которого будет 6 августа, команда из Львовской области примет на родном стадионе «Кудривку».