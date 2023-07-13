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Украина. Вторая лига
13 июля 2023, 09:33 |
81
0

Экс-защитник Таврии и Ильичевца присоединился к новичку Второй лиги

Аксенов близок к переходу в новую команду

13 июля 2023, 09:33 |
81
0
Экс-защитник Таврии и Ильичевца присоединился к новичку Второй лиги
ФК Авангард. Александр Аксенов

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Александр Аксенов близок к подписанию контракта со стрыйской «Скалой 1911».

29-летний футболист сейчас проходит сборы с новичком Второй лиги. Накануне Аксенов отыграл 75 минут в контрольном матче с «Прикарпатьем», который завершился победой команды со счетом 3:1.

Ранее Аксенов выступал за краматорский «Авангард», «Таврию», «Ильичевец», «Шахтер-3», киевский «Арсенал», «Николаев», «Горняк-Спорт», литовскую «Бангу», «Ужгород». В феврале 2022 года защитник пополнил ряды «Миная», однако вернуться на уровень УПЛ помешала война. В минувшем сезоне Александр играл за «Прикарпатье» (11 матчей в Первой лиге).

«Скала 1911» по итогам прошлого сезона стала бронзовым призером аматорского чемпионата Украины. В стартовом туре Второй лиги, базовой датой которого будет 6 августа, команда из Львовской области примет на родном стадионе «Кудривку».

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Александр Аксенов Скала Стрый Вторая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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