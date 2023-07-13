Экс-защитник Таврии и Ильичевца присоединился к новичку Второй лиги

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Александр Аксенов близок к подписанию контракта со стрыйской «Скалой 1911».

29-летний футболист сейчас проходит сборы с новичком Второй лиги. Накануне Аксенов отыграл 75 минут в контрольном матче с «Прикарпатьем», который завершился победой команды со счетом 3:1.

Ранее Аксенов выступал за краматорский «Авангард», «Таврию», «Ильичевец», «Шахтер-3», киевский «Арсенал», «Николаев», «Горняк-Спорт», литовскую «Бангу», «Ужгород». В феврале 2022 года защитник пополнил ряды «Миная», однако вернуться на уровень УПЛ помешала война. В минувшем сезоне Александр играл за «Прикарпатье» (11 матчей в Первой лиге).

«Скала 1911» по итогам прошлого сезона стала бронзовым призером аматорского чемпионата Украины. В стартовом туре Второй лиги, базовой датой которого будет 6 августа, команда из Львовской области примет на родном стадионе «Кудривку».