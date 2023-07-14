Источник: Динамо проведет спарринги с двумя немецкими клубами

«Динамо» Киев, которое сейчас находится на предсезонном сборе в Австрии, договорилось о проведении еще двух спаррингов.

Как сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside», речь идет о двух немецких клубах – «Унион Берлин» и «Ганзой» из Ростока. Даты проведения матчей не известны.

Позавчера, 12 июля, «Динамо» сыграло вничью 3:3 со швейцарским «Янг Бойз».