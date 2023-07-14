Украина. Первая лига14 июля 2023, 11:10 |
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Источник: Динамо проведет спарринги с двумя немецкими клубами
Киевляне сыграют с «Унионом» и «Ганзой»
14 июля 2023, 11:10 |
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«Динамо» Киев, которое сейчас находится на предсезонном сборе в Австрии, договорилось о проведении еще двух спаррингов.
Как сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside», речь идет о двух немецких клубах – «Унион Берлин» и «Ганзой» из Ростока. Даты проведения матчей не известны.
Позавчера, 12 июля, «Динамо» сыграло вничью 3:3 со швейцарским «Янг Бойз».
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