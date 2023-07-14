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Украина. Первая лига
14 июля 2023, 11:10 |
576
2

Источник: Динамо проведет спарринги с двумя немецкими клубами

Киевляне сыграют с «Унионом» и «Ганзой»

14 июля 2023, 11:10 |
576
2
Источник: Динамо проведет спарринги с двумя немецкими клубами
ФК Динамо Київ

«Динамо» Киев, которое сейчас находится на предсезонном сборе в Австрии, договорилось о проведении еще двух спаррингов.

Как сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside», речь идет о двух немецких клубах – «Унион Берлин» и «Ганзой» из Ростока. Даты проведения матчей не известны.

Позавчера, 12 июля, «Динамо» сыграло вничью 3:3 со швейцарским «Янг Бойз».

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Динамо Киев Ганза Унион Берлин контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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fitnes_sports066
Ганза это где Сикан играл
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+1
Умник
Унион это супер. 
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+1
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