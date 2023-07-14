Украина. Премьер лига14 июля 2023, 10:24 | Обновлено 14 июля 2023, 11:05
1978
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Президент Миная: «Трудно смотреть на Милевского, ему нужна помощь»
Валерий Пересоляк – о бывшем форварде клуба
14 июля 2023, 10:24 | Обновлено 14 июля 2023, 11:05
1978
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Президент «Миная» Валерий Пересоляк поделился своим мнением по поводу нынешнего состояния бывшего форварда команды Артема Милевского:
«Жаль парня, надо ему чем-то помочь, если мы можем. Я лично или вы если можем – надо помогать.
Потому что это звезда украинского футбола, когда-то это было лицо Украины. А сейчас, к сожалению, трудно даже смотреть на это. Парню нужна помощь».
Ранее о том, что Милевскому нужна помощь, также говорил экс-тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич.
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