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Украина. Премьер лига
14 июля 2023, 10:24 | Обновлено 14 июля 2023, 11:05
1978
0

Президент Миная: «Трудно смотреть на Милевского, ему нужна помощь»

Валерий Пересоляк – о бывшем форварде клуба

14 июля 2023, 10:24 | Обновлено 14 июля 2023, 11:05
1978
0
Президент Миная: «Трудно смотреть на Милевского, ему нужна помощь»
Instagram. Артем Милевский

Президент «Миная» Валерий Пересоляк поделился своим мнением по поводу нынешнего состояния бывшего форварда команды Артема Милевского:

«Жаль парня, надо ему чем-то помочь, если мы можем. Я лично или вы если можем – надо помогать.

Потому что это звезда украинского футбола, когда-то это было лицо Украины. А сейчас, к сожалению, трудно даже смотреть на это. Парню нужна помощь».

Ранее о том, что Милевскому нужна помощь, также говорил экс-тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич.

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Валерий Пересоляк Минай Артем Милевский
Источник Football Manager
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