Александр ХАЦКЕВИЧ: «Милевскому нужна помощь. Не хочется его терять»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич рассказал о нынешнем состоянии Артема Милевского:

«Виделся с Милевским. Я ожидал лучшего, конечно. Понятно, что тяжелые времена после окончания карьеры, но нужно оставаться человеком в любой ситуации. И возвращаться к тому Артему Милевскому, которого мы знали. Понятно, что он уже не будет футболистом, но у него был достаточно серьезный проект в YouTube. Но в первую очередь нужно начать с себя.

Я знаю, что человеку нужно помочь. Вот и все. Сегодня ему нужна помощь. Когда он был футболистом, то обжегся со своими друзьями. Сегодня, может, он опять попал не в ту компанию, которая нужна. Но всегда есть люди, которые готовы помочь. То, что я увидел — я с удовольствием помогу.

Потому что я потерял лучшего друга (Валентина Белькевича — прим.). Может быть, тоже из-за этой ситуации, что сейчас с Артемом была — неопределенность после увольнения из «Динамо». Он быстро сгорел. Артем… не хочется терять.

Да, мы не лучшие друзья, но мы друзья все равно. А у меня уже есть больше жизненного опыта, поэтому… Сгореть можно быстро очень, если рядом не будет людей, которые помогут тебе и направят. То, что я увидел — нужна помощь».