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  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Милевскому нужна помощь. Не хочется его терять»
Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 13:32 | Обновлено 01 июля 2023, 13:35
2468
11

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Милевскому нужна помощь. Не хочется его терять»

Экс-тренер «Динамо» – о состоянии Артема Милевского

01 июля 2023, 13:32 | Обновлено 01 июля 2023, 13:35
2468
11
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Милевскому нужна помощь. Не хочется его терять»
ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

Бывший игрок и тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич рассказал о нынешнем состоянии Артема Милевского:

«Виделся с Милевским. Я ожидал лучшего, конечно. Понятно, что тяжелые времена после окончания карьеры, но нужно оставаться человеком в любой ситуации. И возвращаться к тому Артему Милевскому, которого мы знали. Понятно, что он уже не будет футболистом, но у него был достаточно серьезный проект в YouTube. Но в первую очередь нужно начать с себя.

Я знаю, что человеку нужно помочь. Вот и все. Сегодня ему нужна помощь. Когда он был футболистом, то обжегся со своими друзьями. Сегодня, может, он опять попал не в ту компанию, которая нужна. Но всегда есть люди, которые готовы помочь. То, что я увидел — я с удовольствием помогу.

Потому что я потерял лучшего друга (Валентина Белькевича — прим.). Может быть, тоже из-за этой ситуации, что сейчас с Артемом была — неопределенность после увольнения из «Динамо». Он быстро сгорел. Артем… не хочется терять.

Да, мы не лучшие друзья, но мы друзья все равно. А у меня уже есть больше жизненного опыта, поэтому… Сгореть можно быстро очень, если рядом не будет людей, которые помогут тебе и направят. То, что я увидел — нужна помощь».

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Артем Милевский Александр Хацкевич
Источник Sportarena
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Комментарии 11
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Знайшов кому допомогати,цьому ледацюзі,в країні багато людей втратили житло,рідних,все!Хочеш допомогти-роби це тихенько 
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+4
Український Крим
Тіло орка ляже в грунт, допоможе ЗСУ
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+3
Jakub Lukasz Salamaj
Нарешті хтось вирішив допомогти 
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+3
Pop Pop
Вишлю Милевському віскарь,тільки скажи адресу Хацкевич-чим можу допоможу
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+1
Луганчанин
Да, Белькевич был лучшим плеймейкером на постсоветском пространстве. А возможно в лучшие свои годы 97- 99г. и лучшим в Европе. И мог стать потенциальным тренером. Если бы...... 
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+1
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rozalievka
В чем дело? Где Кент?)) Пусть забирает его к себе. в лавы нашей армии!! Будут вместе плечо к плечу мочить рашиков!! Делов то...
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0
Злий Глобинець
Навіть не знаю, що спонукає таких людей губити себе алкоголем. Одна справа, якщо це робить якийсь хилий потворний двірник-невдаха: безробітний, неосвічений, у якого перспектив у житті - нуль, та ще й оточення таке ж. Інша річ - люди відомі, з ім'ям і професійною репутацією, з хорошими знайомствами і впливовими друзями та колишніми колегами. Чого їм у житті не вистачає?
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