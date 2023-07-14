Названы 4 игрока, которые Ювентусу больше не нужны

Туринский клуб «Ювентус» больше не рассчитывает на Леандро Бонуччи, Уэстона Маккенни, Дениса Закарию и Артура.

Сообщается, что эти исполнители не входят в план развития «старой синьоры», поэтому клуб заинтересован в их продаже.

Ранее стало известно, что у капитана команда Бонуччи уже якобы есть варианты продолжения карьеры.