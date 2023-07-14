Италия14 июля 2023, 09:29 |
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Названы 4 игрока, которые Ювентусу больше не нужны
Туринцы хотят изменений в составе
14 июля 2023, 09:29 |
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Туринский клуб «Ювентус» больше не рассчитывает на Леандро Бонуччи, Уэстона Маккенни, Дениса Закарию и Артура.
Сообщается, что эти исполнители не входят в план развития «старой синьоры», поэтому клуб заинтересован в их продаже.
Ранее стало известно, что у капитана команда Бонуччи уже якобы есть варианты продолжения карьеры.
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