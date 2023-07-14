Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названы 4 игрока, которые Ювентусу больше не нужны
Италия
14 июля 2023, 09:29 |
920
0

Названы 4 игрока, которые Ювентусу больше не нужны

Туринцы хотят изменений в составе

14 июля 2023, 09:29 |
920
0
Названы 4 игрока, которые Ювентусу больше не нужны
Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский клуб «Ювентус» больше не рассчитывает на Леандро Бонуччи, Уэстона Маккенни, Дениса Закарию и Артура.

Сообщается, что эти исполнители не входят в план развития «старой синьоры», поэтому клуб заинтересован в их продаже.

Ранее стало известно, что у капитана команда Бонуччи уже якобы есть варианты продолжения карьеры.

По теме:
Челси готов начать борьбу за Неймара. Известно условие
Источник: экс-игрок Шахтера точно покинет МЮ. Им интересуется Галатасарай
Капитан Ливерпуля согласился перейти в саудовский клуб, Клопп одобрил
Ювентус трансферы Серии A трансферы Леонардо Бонуччи Артур Мело Уэстон Маккенни Денис Закария
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Битва и разгром. Определены финалисты чемпионата Европы 2023 U-19
Футбол | 13 июля 2023, 23:59 0
Битва и разгром. Определены финалисты чемпионата Европы 2023 U-19
Битва и разгром. Определены финалисты чемпионата Европы 2023 U-19

В полуфиналах Португалия разгромила Норвегию, а Италия обыграла Испанию

Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Теннис | 14 июля 2023, 03:25 0
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!

Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами

Вондроушова победой над Свитолиной вошла в историю Уимблдона
Теннис | 13.07.2023, 17:40
Вондроушова победой над Свитолиной вошла в историю Уимблдона
Вондроушова победой над Свитолиной вошла в историю Уимблдона
Джошуа оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком
Бокс | 13.07.2023, 11:30
Джошуа оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком
Джошуа оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком
Шахтер – АЕК Афины – 0:5. Позор или случайность? Видео голов и обзор матча
Футбол | 14.07.2023, 02:29
Шахтер – АЕК Афины – 0:5. Позор или случайность? Видео голов и обзор матча
Шахтер – АЕК Афины – 0:5. Позор или случайность? Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Президент Торино: «Шахтер нанял Лукарелли за неимоверные деньги»
Президент Торино: «Шахтер нанял Лукарелли за неимоверные деньги»
12.07.2023, 09:59 1
Футбол
Шахтер согласовал трансфер Невертона
Шахтер согласовал трансфер Невертона
13.07.2023, 16:11 10
Футбол
ВОНДРОУШОВА: «Выйти в полуфинал Уимблдона – безумие»
ВОНДРОУШОВА: «Выйти в полуфинал Уимблдона – безумие»
12.07.2023, 09:18 1
Теннис
Конкуренция растет. Сможет ли Бражко вытеснить Сидорчука из основы Динамо?
Конкуренция растет. Сможет ли Бражко вытеснить Сидорчука из основы Динамо?
13.07.2023, 11:44 13
Футбол
Арина СОБОЛЕНКО: Люди должны знать, что происходит и почему нет рукопожатий
Арина СОБОЛЕНКО: Люди должны знать, что происходит и почему нет рукопожатий
12.07.2023, 22:35 9
Теннис
Коваль пропустил от румынов. Результаты 1-го раунда отбора к Лиге чемпионов
Коваль пропустил от румынов. Результаты 1-го раунда отбора к Лиге чемпионов
12.07.2023, 23:59 2
Футбол
Шестизначная сумма. Сколько заработала Свитолина за Уимблдон-2023?
Шестизначная сумма. Сколько заработала Свитолина за Уимблдон-2023?
14.07.2023, 02:10 1
Теннис
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 13 июля
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 13 июля
13.07.2023, 07:20 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем