Аргентина14 июля 2023, 08:51 | Обновлено 14 июля 2023, 09:02
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Быстро подсуетился. Дарвин Нуньес взял себе в Ливерпуле топ-номер
Уругваец стал обладателем «девятки»
14 июля 2023, 08:51 | Обновлено 14 июля 2023, 09:02
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Нападающий английского «Ливерпуля» Дарвин Нуньес сменил игровой номер.
24-летний уругвайский форвард сменил 27-й номер на 9-й. Ранее под «девяткой» за мерсисайдцев играл Роберто Фирмино, который, напомним, перешел в «Аль-Ахли».
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Дарвин Нуньес перешел в «Ливерпуль» летом 2022 года за 80 млн евро. В предыдущем сезоне-2022/2023 на его счету 42 матча во всех турнирах, в которых он забил 15 голов и сделал 4 ассиста.
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