Быстро подсуетился. Дарвин Нуньес взял себе в Ливерпуле топ-номер

Нападающий английского «Ливерпуля» Дарвин Нуньес сменил игровой номер.

24-летний уругвайский форвард сменил 27-й номер на 9-й. Ранее под «девяткой» за мерсисайдцев играл Роберто Фирмино, который, напомним, перешел в «Аль-Ахли».

Дарвин Нуньес перешел в «Ливерпуль» летом 2022 года за 80 млн евро. В предыдущем сезоне-2022/2023 на его счету 42 матча во всех турнирах, в которых он забил 15 голов и сделал 4 ассиста.