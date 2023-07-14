ВИДЕО. Неопытный арбитр не справился. В США раскритиковали украинца Бойко

В ночь на 13 июля состоялся матч МЛС между клубами «Нэшвилл» и «Филадельфия Юнион». Игра завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Главным арбитром поединка был украинский рефери Сергей Бойко. В этом поединке он показал 3 красные карточки, а также назначил 3 пенальти, одно из которых отменил.

После завершения поединка тренер хозяев Гери Смит раскритиковал работу Бойко:

«Думаю, все увидели – это было легко, очень легко – что этот неопытный арбитр не справился. Дело не в пенальти в наши ворота, там фолы, кажется, были очевидны. Но в таких матчах арбитр должен быть сильным, ведь это еще игры разума. И игроки видят, когда судья «теряет» игру, они ведь не глупы. Они понимают, когда можно воспользоваться ситуацией. А этому рефери не хватает опыта, понимания. Так не должно быть.

Но ведь арбитр не был неопытным. Сергей Бойко работал в УПЛ с 2008 года, судил матчи еврокубков, а в этом году дебютировал в МЛС. В последних девяти матчах он показал 49 желтых карточек и восемь красных.

Это не случайность, с этим срочно нужно что-то делать», – заявил Смит.

В конце поединка между Шаком Мура из «Нэшвилла» и Хулианом Каррансом из «Филадельфии» случилась небольшая потасовка, за которую Бойко удалил обоих игроков.

Вот что сказали наставники команд по поводу этой ситуации:

Джим Кертин: «Вместо того, чтобы просвистить фол [на Хулиане за мгновение до столкновения с Муром] и успокоить всех, судья продолжает игру. Теперь Хулиан продолжает борьбу за мяч, на нем фолят снова. Шак хватает его, он немного мстит в ответ. По-моему, это даже не желтая карточка. В то же время у нас развитие конфликта. Я бы хотел, чтобы все мы оставались более спокойными в таких моментах. Возможно, дать желтые и жестко поговорить с игроками».

Гарри Смит: «Это была необязательная чрезмерная реакция рефери. Не уверен, что там тянуло на ужаление. Шак толкнул парня на газон. Немного сцепились, потолкались. Желтая? Совершенно. Красная? Для обоих? Арбитру не хватило компетенции».

ВИДЕО. Неопытный арбитр не справился. В США раскритиковали украинца Бойко