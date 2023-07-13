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Украина. Премьер лига
13 июля 2023, 22:23 | Обновлено 13 июля 2023, 22:39
654
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Днепр-1 продлил аренду защитника Металлиста

Днепровский клуб подписал новое соглашение с опытным украинцем

13 июля 2023, 22:23 | Обновлено 13 июля 2023, 22:39
654
1
Днепр-1 продлил аренду защитника Металлиста
СК Днепр-1. Александр Каплиенко

Как стало известно Sport.ua, левый защитник Александр Каплиенко, права на которого принадлежат «Металлисту», продолжит выступления за «Днепр-1» на правах аренды. Предыдущее соглашение истекло 30 июня, новое рассчитано до 31 декабря 2023 года.

27-летний Каплиенко в весенней части прошлого сезона провел за «Днепр-1» 7 матчей. Летне-осенний отрезок чемпионата 2022/23 защитник отыграл за «Металлист» (14 матчей, 2 гола).

Ранее воспитанник запорожского футбола выступал за «Металлург», турецкий «Аланьяспор», «Черноморец», тбилисское «Динамо» и ряд других клубов.

По итогам прошлого сезона «Днепр-1» впервые стал серебряным призером чемпионата Украины. «Металлист» занял 15-е место и покинул Премьер-лигу.

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Александр Каплиенко Днепр-1 Металлист Харьков трансферы трансферы УПЛ аренда игрока продление контракта инсайд
Источник Sport.ua
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Gargantua
зачем он им?  подписали Кравца
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