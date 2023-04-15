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Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 16:31 | Обновлено 15 апреля 2023, 16:41
196
0

Пасич и Каплиенко травмировались в матче против Зари

«Днепр-1» столкнулся с кадровыми проблемами

15 апреля 2023, 16:31 | Обновлено 15 апреля 2023, 16:41
196
0
Пасич и Каплиенко травмировались в матче против Зари
СК Днепр-1. Евгений Пасич

Фланговые защитники «Днепра-1» Евгений Пасич и Александр Каплиенко не смогли доиграть матч 21-го тура УПЛ против «Зари». Оба футболиста травмировались.

Пасича на 17-й минуте вынужденно заменил Айнер. Каплиенко покинул поле на 43-й минуте. Вместо него вышел Рональд Матаррита.

Также в лазарете «Днепра-1» уже находятся Валерий Лучкевич, Владимир Адамюк, Эмилиано Пурита и Жуан Пеглоу.

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Источник Sport.ua
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