Пасич и Каплиенко травмировались в матче против Зари

Фланговые защитники «Днепра-1» Евгений Пасич и Александр Каплиенко не смогли доиграть матч 21-го тура УПЛ против «Зари». Оба футболиста травмировались.

Пасича на 17-й минуте вынужденно заменил Айнер. Каплиенко покинул поле на 43-й минуте. Вместо него вышел Рональд Матаррита.

Также в лазарете «Днепра-1» уже находятся Валерий Лучкевич, Владимир Адамюк, Эмилиано Пурита и Жуан Пеглоу.