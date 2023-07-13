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Украина. Премьер лига
13 июля 2023, 21:59 | Обновлено 13 июля 2023, 22:16
973
6

Источник: Днепр-1 ведет переговоры по поводу трансфера голкипера Колоса

29-летний вратарь Евгений Волынец может продолжить карьеру в «Днепре-1»

13 июля 2023, 21:59 | Обновлено 13 июля 2023, 22:16
973
6
Источник: Днепр-1 ведет переговоры по поводу трансфера голкипера Колоса
ФК Колос. Евгений Волынец

29-летний голкипер «Колоса» Евгений Волынец может продолжить карьеру в клубе «Днепр-1».

«Днепр-1» прилагает для этого усилия и ведет переговоры по поводу трансфера.

В прошлом сезоне Волынцом серьезно интересовалось «Динамо» Киев.

В сезоне 2022/23 голкипер сыграл за «Колос» 29 матчей УПЛ.

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Источник Фан-сайт ФК Днепр
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Комментарии 6
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FunnyCat_____
наконец-то , а то вратарская позиция в Днепре кроме недоумения ничего не вызывает 
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+4
Gargantua
логично
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+3
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OleksandrFCDD
Якщо ще і Волинця підпишуть, то вболівальники будуть на сьомому небі
Наші молитви почуті. 
Всі в обіймі, нікого не втратили, і посилились справді добротними гравцями. 
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+1
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