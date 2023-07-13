Источник: Днепр-1 ведет переговоры по поводу трансфера голкипера Колоса

29-летний голкипер «Колоса» Евгений Волынец может продолжить карьеру в клубе «Днепр-1».

«Днепр-1» прилагает для этого усилия и ведет переговоры по поводу трансфера.

В прошлом сезоне Волынцом серьезно интересовалось «Динамо» Киев.

В сезоне 2022/23 голкипер сыграл за «Колос» 29 матчей УПЛ.