Украина. Премьер лига13 июля 2023, 21:59 | Обновлено 13 июля 2023, 22:16
973
6
Источник: Днепр-1 ведет переговоры по поводу трансфера голкипера Колоса
29-летний вратарь Евгений Волынец может продолжить карьеру в «Днепре-1»
13 июля 2023, 21:59 | Обновлено 13 июля 2023, 22:16
973
6
29-летний голкипер «Колоса» Евгений Волынец может продолжить карьеру в клубе «Днепр-1».
«Днепр-1» прилагает для этого усилия и ведет переговоры по поводу трансфера.
В прошлом сезоне Волынцом серьезно интересовалось «Динамо» Киев.
В сезоне 2022/23 голкипер сыграл за «Колос» 29 матчей УПЛ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 13 июля 2023, 17:40 1
Чешка сыграет в финале турнира 2023 года
Футбол | 13 июля 2023, 22:40 0
В Словакии ДАК 1904 обыграл «Дилу» в первой игре Q1 Лиги конференций
Бокс | 13.07.2023, 11:30
Футбол | 12.07.2023, 23:59
Теннис | 13.07.2023, 22:15
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.07.2023, 17:32 6
13.07.2023, 08:45 2
11.07.2023, 20:55 2
12.07.2023, 17:45 21
12.07.2023, 17:06 15
12.07.2023, 04:59
12.07.2023, 22:12 5
12.07.2023, 08:40
Наші молитви почуті.
Всі в обіймі, нікого не втратили, і посилились справді добротними гравцями.