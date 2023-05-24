Голкипер Колоса забил 3-й мяч в свои ворота в чемпионатах Украины
Евгений Волынец вошел в десятку бомбардиров-«самострельщиков»
В матче с «Динамо» (0:3) 29-летний голкипер «Колоса» Евгений Волынец третий раз поразил свои ворота в чемпионатах Украины. Он стал 10-м игроком, достигшим этого рубежа, в том числе первым среди вратарей. Свой первый «самострел» Волынец совершил в июле 2020 года в домашнем поединке ковалевцев с «Днепром-1» (4:1). А месяц спустя Евгений «отличился» уже гостях во встрече с «Шахтером» (1:3).
К слову, в УПЛ голкиперы забили в свои ворота 7 голов. Но только один из них – Волынца в игре с «Динамо» – оказался победным для соперников.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, забившие три и более мяча в свои ворота в чемпионатах Украины
|
Игрок
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
При
|
Счет
|
|
|
|
|
|
счете
|
матча
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
21.08.2005
|
Металлург Д
|
Черноморец (д)
|
59’
|
2:0
|
3:2
|
|
19.04.2009
|
Металлург Д
|
Шахтер (д)
|
15’
|
0:0
|
1:2
|
|
05.08.2011
|
Металлург Д
|
Заря (г)
|
90+3’
|
0:0
|
0:1
|
|
18.04.2015
|
Металлург Д
|
Ильичевец (г)
|
64’
|
1:0
|
1:1
|
Александр СВАТОК
|
09.04.2017
|
Днепр
|
Карпаты (г)
|
27'
|
0:0
|
2:2
|
|
26.09.2020
|
Днепр-1
|
Александрия (г)
|
60'
|
0:2
|
1:4
|
|
06.12.2020
|
Днепр-1
|
Заря (г)
|
85'
|
0:2
|
1:3
|
|
26.07.2021
|
Днепр-1
|
Ворскла (г)
|
67'
|
1:1
|
2:2
|
Николай ЗУЕНКО
|
18.05.1992
|
Заря
|
Нефтяник (г)
|
10’
|
0:0
|
2:2
|
|
06.04.1995
|
Нива В
|
Торпедо (г)
|
27‘
|
1:0
|
2:4
|
|
04.10.1998
|
Прикарпатье
|
Шахтер (г)
|
87’
|
1:5
|
1:6
|
Кирилл ПЕТРОВ
|
23.07.2011
|
Кривбасс
|
Ильичевец (г)
|
31’
|
1:0
|
3:1
|
|
21.04.2012
|
Кривбасс
|
Металлург Д (д)
|
82’
|
1:1
|
1:2
|
|
10.03.2013
|
Говерла
|
Днепр (д)
|
68’
|
0:0
|
0:1
|
Игорь ПЛАСТУН
|
16.10.2010
|
Оболонь
|
Севастополь (д)
|
82’
|
2:1
|
2:2
|
|
13.08.2011
|
Оболонь
|
Металлист (д)
|
77’
|
3:2
|
3:3
|
|
29.09.2013
|
Карпаты
|
Таврия (д)
|
47’
|
0:0
|
2:1
|
Сергей ПШЕНИЧНЫХ
|
19.08.2007
|
Карпаты
|
Динамо (г)
|
20'
|
1:1
|
3:7
|
|
10.11.2013
|
Металлист
|
Металлург Д (г)
|
80'
|
0:2
|
0:3
|
|
16.08.2015
|
Сталь Дз
|
Волынь (д)
|
29'
|
0:0
|
1:2
|
Андрей ГИТЧЕНКО
|
27.09.2015
|
Карпаты
|
Волынь (д)
|
79'
|
0:1
|
0:2
|
|
08.05.2016
|
Карпаты
|
Шахтер (д)
|
64'
|
1:0
|
1:2
|
|
11.09.2016
|
Александрия
|
Черноморец (г)
|
57'
|
0:0
|
0:1
|
Евгений ХАЧЕРИДИ
|
15.10.2016
|
Динамо
|
Черноморец (г)
|
90+4'
|
1:0
|
1:1
|
|
12.12.2016
|
Динамо
|
Шахтер (д)
|
3'
|
1:0
|
3:4
|
|
12.12.2016
|
Динамо
|
Шахтер (д)
|
88'
|
2:3
|
3:4
|
Сергей ЛЮЛЬКА
|
02.08.2014
|
Говерла
|
Металлург З (г)
|
64'
|
0:0
|
1:2
|
|
08.03.2015
|
Говерла
|
Ворскла (г)
|
30'
|
0:0
|
0:2
|
|
12.05.2018
|
Черноморец
|
Олимпик (г)
|
88'
|
0:0
|
0:1
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
25.07.2020
|
Колос
|
Днепр-1 (д)
|
48'
|
2:0
|
4:1
|
|
21.08.2020
|
Колос
|
Шахтер (г)
|
72'
|
0:2
|
1:3
|
|
24.05.2023
|
Колос
|
Динамо (д)
|
9'
|
0:0
|
0:3
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