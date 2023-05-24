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Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 17:52 | Обновлено 24 мая 2023, 18:00
718
3

Голкипер Колоса забил 3-й мяч в свои ворота в чемпионатах Украины

Евгений Волынец вошел в десятку бомбардиров-«самострельщиков»

24 мая 2023, 17:52 | Обновлено 24 мая 2023, 18:00
718
3
Голкипер Колоса забил 3-й мяч в свои ворота в чемпионатах Украины
ФК Динамо. Евгений Волынец (№25)

В матче с «Динамо» (0:3) 29-летний голкипер «Колоса» Евгений Волынец третий раз поразил свои ворота в чемпионатах Украины. Он стал 10-м игроком, достигшим этого рубежа, в том числе первым среди вратарей. Свой первый «самострел» Волынец совершил в июле 2020 года в домашнем поединке ковалевцев с «Днепром-1» (4:1). А месяц спустя Евгений «отличился» уже гостях во встрече с «Шахтером» (1:3).

К слову, в УПЛ голкиперы забили в свои ворота 7 голов. Но только один из них – Волынца в игре с «Динамо» – оказался победным для соперников.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забившие три и более мяча в свои ворота в чемпионатах Украины

Игрок

Дата

Клуб

Соперник

Минута

При

Счет

счете

матча

Вячеслав ЧЕЧЕР

21.08.2005

Металлург Д

Черноморец (д)

59’

2:0

3:2

19.04.2009

Металлург Д

Шахтер (д)

15’

0:0

1:2

05.08.2011

Металлург Д

Заря (г)

90+3’

0:0

0:1

18.04.2015

Металлург Д

Ильичевец (г)

64’

1:0

1:1

Александр СВАТОК

09.04.2017

Днепр

Карпаты (г)

27'

0:0

2:2

26.09.2020

Днепр-1

Александрия (г)

60'

0:2

1:4

06.12.2020

Днепр-1

Заря (г)

85'

0:2

1:3

26.07.2021

Днепр-1

Ворскла (г)

67'

1:1

2:2

Николай ЗУЕНКО

18.05.1992

Заря

Нефтяник (г)

10’

0:0

2:2

06.04.1995

Нива В

Торпедо (г)

27‘

1:0

2:4

04.10.1998

Прикарпатье

Шахтер (г)

87’

1:5

1:6

Кирилл ПЕТРОВ

23.07.2011

Кривбасс

Ильичевец (г)

31’

1:0

3:1

21.04.2012

Кривбасс

Металлург Д (д)

82’

1:1

1:2

10.03.2013

Говерла

Днепр (д)

68’

0:0

0:1

Игорь ПЛАСТУН

16.10.2010

Оболонь

Севастополь (д)

82’

2:1

2:2

13.08.2011

Оболонь

Металлист (д)

77’

3:2

3:3

29.09.2013

Карпаты

Таврия (д)

47’

0:0

2:1

Сергей ПШЕНИЧНЫХ

19.08.2007

Карпаты

Динамо (г)

20'

1:1

3:7

10.11.2013

Металлист

Металлург Д (г)

80'

0:2

0:3

16.08.2015

Сталь Дз

Волынь (д)

29'

0:0

1:2

Андрей ГИТЧЕНКО

27.09.2015

Карпаты

Волынь (д)

79'

0:1

0:2

08.05.2016

Карпаты

Шахтер (д)

64'

1:0

1:2

11.09.2016

Александрия

Черноморец (г)

57'

0:0

0:1

Евгений ХАЧЕРИДИ

15.10.2016

Динамо

Черноморец (г)

90+4'

1:0

1:1

12.12.2016

Динамо

Шахтер (д)

3'

1:0

3:4

12.12.2016

Динамо

Шахтер (д)

88'

2:3

3:4

Сергей ЛЮЛЬКА

02.08.2014

Говерла

Металлург З (г)

64'

0:0

1:2

08.03.2015

Говерла

Ворскла (г)

30'

0:0

0:2

12.05.2018

Черноморец

Олимпик (г)

88'

0:0

0:1

Евгений ВОЛЫНЕЦ

25.07.2020

Колос

Днепр-1 (д)

48'

2:0

4:1

21.08.2020

Колос

Шахтер (г)

72'

0:2

1:3

24.05.2023

Колос

Динамо (д)

9'

0:0

0:3
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цифры и факты Евгений Волынец
Источник Sport.ua
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Віталій Яценко
Гол Перріса. Автоголом не пахне навіть.
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avk2307
Сьогоднішній гол забив Перріс. Не зрозуміло чому його записали на воротаря
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