Голкипер Колоса забил 3-й мяч в свои ворота в чемпионатах Украины

В матче с «Динамо» (0:3) 29-летний голкипер «Колоса» Евгений Волынец третий раз поразил свои ворота в чемпионатах Украины. Он стал 10-м игроком, достигшим этого рубежа, в том числе первым среди вратарей. Свой первый «самострел» Волынец совершил в июле 2020 года в домашнем поединке ковалевцев с «Днепром-1» (4:1). А месяц спустя Евгений «отличился» уже гостях во встрече с «Шахтером» (1:3).

К слову, в УПЛ голкиперы забили в свои ворота 7 голов. Но только один из них – Волынца в игре с «Динамо» – оказался победным для соперников.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забившие три и более мяча в свои ворота в чемпионатах Украины