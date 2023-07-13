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13 июля 2023, 21:40 | Обновлено 13 июля 2023, 21:43
775
0

Александр ЗИНЧЕНКО – Элине Свитолиной: «Спасибо за эмоции, гордимся!»

Украинский футболист опубликовал сториз в своем Instagram

13 июля 2023, 21:40 | Обновлено 13 июля 2023, 21:43
775
0
Александр ЗИНЧЕНКО – Элине Свитолиной: «Спасибо за эмоции, гордимся!»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поздравил Элину Свитолину (WTA 76) с отличным выступлением на Уимблдоне-2023.

«Спасибо за эмоции. Гордимся!», — написал Александр в сториз в Instagram.

В полуфинале травяного мейджора Свитолина уступила Маркете Вондроушовой.

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Александр Зинченко Элина Свитолина Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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