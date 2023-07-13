Другие новости13 июля 2023, 21:40 | Обновлено 13 июля 2023, 21:43
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Александр ЗИНЧЕНКО – Элине Свитолиной: «Спасибо за эмоции, гордимся!»
Украинский футболист опубликовал сториз в своем Instagram
13 июля 2023, 21:40 | Обновлено 13 июля 2023, 21:43
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Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поздравил Элину Свитолину (WTA 76) с отличным выступлением на Уимблдоне-2023.
«Спасибо за эмоции. Гордимся!», — написал Александр в сториз в Instagram.
В полуфинале травяного мейджора Свитолина уступила Маркете Вондроушовой.
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