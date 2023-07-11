ФОТО. «Держим кулаки!» Зинченко поздравил Свитолину с победой над Свентек

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поздравил Элину Свитолину (WTA 76) с победой над Игой Свентек (Польша, WTA 1).

«Держим кулаки за тебя, Элина!», – написал Александр.

В 1/2 финала Уимблдона-2023 Эли сыграет против Маркеты Вондроушовой. Счет личных встреч – 3:2 в пользу украинской теннисистки. В 2021 году Элина уступила представительнице Чехии в 1/2 финала Олимпийских игр в Токио.