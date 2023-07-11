Другие новости11 июля 2023, 22:59 | Обновлено 11 июля 2023, 23:09
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ФОТО. «Держим кулаки!» Зинченко поздравил Свитолину с победой над Свентек
Александр опубликовал фотографию в своем Instagram
11 июля 2023, 22:59 | Обновлено 11 июля 2023, 23:09
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Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поздравил Элину Свитолину (WTA 76) с победой над Игой Свентек (Польша, WTA 1).
«Держим кулаки за тебя, Элина!», – написал Александр.
В 1/2 финала Уимблдона-2023 Эли сыграет против Маркеты Вондроушовой. Счет личных встреч – 3:2 в пользу украинской теннисистки. В 2021 году Элина уступила представительнице Чехии в 1/2 финала Олимпийских игр в Токио.
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