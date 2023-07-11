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11 июля 2023, 22:59 | Обновлено 11 июля 2023, 23:09
1519
0

ФОТО. «Держим кулаки!» Зинченко поздравил Свитолину с победой над Свентек

Александр опубликовал фотографию в своем Instagram

11 июля 2023, 22:59 | Обновлено 11 июля 2023, 23:09
1519
0
ФОТО. «Держим кулаки!» Зинченко поздравил Свитолину с победой над Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поздравил Элину Свитолину (WTA 76) с победой над Игой Свентек (Польша, WTA 1).

«Держим кулаки за тебя, Элина!», – написал Александр.

В 1/2 финала Уимблдона-2023 Эли сыграет против Маркеты Вондроушовой. Счет личных встреч – 3:2 в пользу украинской теннисистки. В 2021 году Элина уступила представительнице Чехии в 1/2 финала Олимпийских игр в Токио.

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фото lifestyle Александр Зинченко Элина Свитолина Уимблдон-2023 Ига Свёнтек
Источник Sport.ua
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