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  4. Жабер спасла теннис! Свентек останется первой ракеткой мира после Уимблдона
WTA
13 июля 2023, 19:59 |
1603
9

Жабер спасла теннис! Свентек останется первой ракеткой мира после Уимблдона

Соболенко могла возглавить рейтинг WTA, но к счастью этого не случилось

13 июля 2023, 19:59 |
1603
9
Жабер спасла теннис! Свентек останется первой ракеткой мира после Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Онс Жабер

Теннисистка из Туниса Онс Жабер (WTA 6) вышла в финал Уимблдона-2023, обыграв в полуфинальном поединке представительницу беларуси Арину Соболенко (WTA 2) в трех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.

Соболенко могла возглавить рейтинг WTA, обойдя Игу Свентек, если бы выиграла у Онс и вышла в финал травяного мейджора. Тогда у Арины гарантировано было бы 9365 очков (у Иги – 9315). К счастью, этого не случилось...

В финале Уимблдона-2023 Жабер сыграет против Маркеты Вондроушовой.

Онс Жабер во второй раз сыграет в финале Уимблдона и в третий раз на турнирах Grand Slam. В прошлом году она уступила в решающих матчах на Уимблдоне (против Елены Рыбакиной) и на US Open (против Иги Свентек).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Андрей Залищук
молодець Онс, гарно перекусила рибкою з картоплею
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+7
Alexx
Молодец Жабер .Надрала задницу этой лукашенковской подстилки 
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+6
сергей богданов
Все было бы хорошо, если бы Эля была в финале, а так честно не собираюсь его смотреть 
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+2
Nostradamus
Жабер мужик! Молодець) 
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0
introvert
Нехай вже й фінал виграє. Хоча б заради того, щоб обійти Рибакіну і посміятися з тупих журналістських штампів, які зняли кальку з чоловічого туру і вигадали у жіночому міфічне " Біг Три".
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0
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Трегубов Дмитрий
Ще б хтось провів дезінсекцію проти медведки...
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0
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Макс Максов
Хоч якісь хороші новини...
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0
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