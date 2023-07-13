Жабер спасла теннис! Свентек останется первой ракеткой мира после Уимблдона

Теннисистка из Туниса Онс Жабер (WTA 6) вышла в финал Уимблдона-2023, обыграв в полуфинальном поединке представительницу беларуси Арину Соболенко (WTA 2) в трех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.

Соболенко могла возглавить рейтинг WTA, обойдя Игу Свентек, если бы выиграла у Онс и вышла в финал травяного мейджора. Тогда у Арины гарантировано было бы 9365 очков (у Иги – 9315). К счастью, этого не случилось...

В финале Уимблдона-2023 Жабер сыграет против Маркеты Вондроушовой.

Онс Жабер во второй раз сыграет в финале Уимблдона и в третий раз на турнирах Grand Slam. В прошлом году она уступила в решающих матчах на Уимблдоне (против Елены Рыбакиной) и на US Open (против Иги Свентек).