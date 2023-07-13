Франция13 июля 2023, 17:58 | Обновлено 13 июля 2023, 18:31
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Лидер нападения Монако обвиняется в сексуальном насилии
Новая напасть у Виссама Бен Йеддера
13 июля 2023, 17:58 | Обновлено 13 июля 2023, 18:31
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Форвард французского клуба «Монако» Виссам Бен Йеддер обвиняется в сексуальном насилии.
Сообщается, что сразу две девушки в возрасте 19 и 20 лет подали заявления в полиции, обвинив в них футболиста и его младшего брата в сексуальном насилии.
Бен Йеддер выступает за «Монако» с 2019 года.
Ранее сообщалось, что Виссам Бен Йеддер приговорен к шести месяцам и одному дню тюремного заключения.
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