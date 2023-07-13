Лидер нападения Монако обвиняется в сексуальном насилии

Форвард французского клуба «Монако» Виссам Бен Йеддер обвиняется в сексуальном насилии.

Сообщается, что сразу две девушки в возрасте 19 и 20 лет подали заявления в полиции, обвинив в них футболиста и его младшего брата в сексуальном насилии.

Бен Йеддер выступает за «Монако» с 2019 года.

Ранее сообщалось, что Виссам Бен Йеддер приговорен к шести месяцам и одному дню тюремного заключения.