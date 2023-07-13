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Франция
13 июля 2023, 17:58 | Обновлено 13 июля 2023, 18:31
309
0

Лидер нападения Монако обвиняется в сексуальном насилии

Новая напасть у Виссама Бен Йеддера

13 июля 2023, 17:58 | Обновлено 13 июля 2023, 18:31
309
0
Лидер нападения Монако обвиняется в сексуальном насилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виссам Бен Йеддер

Форвард французского клуба «Монако» Виссам Бен Йеддер обвиняется в сексуальном насилии.

Сообщается, что сразу две девушки в возрасте 19 и 20 лет подали заявления в полиции, обвинив в них футболиста и его младшего брата в сексуальном насилии.

Бен Йеддер выступает за «Монако» с 2019 года.

Ранее сообщалось, что Виссам Бен Йеддер приговорен к шести месяцам и одному дню тюремного заключения.

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Виссам Бен Йеддер Монако
Источник Nice Matin
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