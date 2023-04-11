Капитан Монако получил тюремный срок – 6 месяцев и 1 день
Наказание настигло Бен Йеддера
Нападающий и капитан французского клуба «Монако» Виссам Бен Йеддер приговорен к шести месяцам и одному дню тюремного заключения. Впрочем, наказание 32-летнего игрока ждет условное.
В суде доказана вина Бен Йеддера за уклонение от уплаты налогов в 2017 году. Тогда он выступал за испанскую «Севилью».
Сообщается, что Виссам, не имея до этого судимостей, наказание отбывать не будет. Зато он получит реальный тюремный срок, если повторит правонарушение в течение двух ближайших лет. Также на Бен Йеддера наложен штраф в размере 133 тыс евро.
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