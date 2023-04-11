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  4. Капитан Монако получил тюремный срок – 6 месяцев и 1 день
Франция
11 апреля 2023, 19:11 | Обновлено 11 апреля 2023, 20:05
926
0

Капитан Монако получил тюремный срок – 6 месяцев и 1 день

Наказание настигло Бен Йеддера

11 апреля 2023, 19:11 | Обновлено 11 апреля 2023, 20:05
926
0
Капитан Монако получил тюремный срок – 6 месяцев и 1 день
Getty Images/Global Images Ukraine. Виссам Бен Йеддер

Нападающий и капитан французского клуба «Монако» Виссам Бен Йеддер приговорен к шести месяцам и одному дню тюремного заключения. Впрочем, наказание 32-летнего игрока ждет условное.

В суде доказана вина Бен Йеддера за уклонение от уплаты налогов в 2017 году. Тогда он выступал за испанскую «Севилью».

Сообщается, что Виссам, не имея до этого судимостей, наказание отбывать не будет. Зато он получит реальный тюремный срок, если повторит правонарушение в течение двух ближайших лет. Также на Бен Йеддера наложен штраф в размере 133 тыс евро.

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Виссам Бен Йеддер Монако налоги Севилья тюрьма суд
Источник AS
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