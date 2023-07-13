Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Максим ТРЕТЬЯКОВ: «Днепр-1 ставит перед собой серьезные задачи»
Украина. Премьер лига
13 июля 2023, 18:11 |
159
0

Максим ТРЕТЬЯКОВ: «Днепр-1 ставит перед собой серьезные задачи»

Новичок «Днепра-1» прокомментировал свой переход

13 июля 2023, 18:11 |
159
0
Максим ТРЕТЬЯКОВ: «Днепр-1 ставит перед собой серьезные задачи»
YouTube. Максим Третьяков

Полузащитник «Днепра-1» Максим Третьяков прокомментировал свой трансфер из «Александрии»:

«Конечно, всегда хочется большего, поэтому сейчас шагаю наверх и присоединюсь к коллективу, который ставит перед собой серьезные задачи.

Слава Богу, сейчас все хорошо, тренируюсь в общей группе. Пришлось потратить 5-6 недель на лечение, потому что были проблемы с коленом».

По теме:
Днепр-1 – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник: Селезнев получит должность в структуре Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подтвердил подписание Третьякова
Максим Третьяков Днепр-1
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На просмотр в Диназ прибыл чемпион Европы
Футбол | 13 июля 2023, 12:36 0
На просмотр в Диназ прибыл чемпион Европы
На просмотр в Диназ прибыл чемпион Европы

В межсезонье команду покинула целая группа игроков

Джошуа оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком
Бокс | 13 июля 2023, 11:30 0
Джошуа оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком
Джошуа оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком

Энтони уверен, что его соотечественник может сотворить сенсацию

Арина СОБОЛЕНКО: Люди должны знать, что происходит и почему нет рукопожатий
Теннис | 12.07.2023, 22:35
Арина СОБОЛЕНКО: Люди должны знать, что происходит и почему нет рукопожатий
Арина СОБОЛЕНКО: Люди должны знать, что происходит и почему нет рукопожатий
Конкуренция растет. Сможет ли Бражко вытеснить Сидорчука из основы Динамо?
Футбол | 13.07.2023, 11:44
Конкуренция растет. Сможет ли Бражко вытеснить Сидорчука из основы Динамо?
Конкуренция растет. Сможет ли Бражко вытеснить Сидорчука из основы Динамо?
Спасение на последней секунде. Динамо и Янг Бойз разошлись миром на сборах
Футбол | 12.07.2023, 21:57
Спасение на последней секунде. Динамо и Янг Бойз разошлись миром на сборах
Спасение на последней секунде. Динамо и Янг Бойз разошлись миром на сборах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Есть финал Уимблдона! Киченок сыграет за титул в смешанном парном разряде
Есть финал Уимблдона! Киченок сыграет за титул в смешанном парном разряде
12.07.2023, 19:05 11
Теннис
Стали известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне-2023
Стали известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне-2023
12.07.2023, 17:32 6
Теннис
Источник: Шахтер получит компенсацию за трансфер Соломона
Источник: Шахтер получит компенсацию за трансфер Соломона
12.07.2023, 16:45 13
Футбол
СВИТОЛИНА: «Дочь сильно отвлекалась на мороженое, а я не в приоритете»
СВИТОЛИНА: «Дочь сильно отвлекалась на мороженое, а я не в приоритете»
12.07.2023, 04:59
Теннис
Элина СВИТОЛИНА: «Нет времени на поражения. Не знаю, сколько буду играть»
Элина СВИТОЛИНА: «Нет времени на поражения. Не знаю, сколько буду играть»
13.07.2023, 08:45 2
Теннис
Коваль пропустил от румынов. Результаты 1-го раунда отбора к Лиге чемпионов
Коваль пропустил от румынов. Результаты 1-го раунда отбора к Лиге чемпионов
12.07.2023, 23:59 2
Футбол
Украина рассматривает возможность бойкота ЧМ по пляжному футболу
Украина рассматривает возможность бойкота ЧМ по пляжному футболу
12.07.2023, 17:45 21
Футбол
Победный гол Кочергина. Результаты матчей 1-го раунда Лиги чемпионов
Победный гол Кочергина. Результаты матчей 1-го раунда Лиги чемпионов
11.07.2023, 23:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем