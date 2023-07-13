Украина. Премьер лига13 июля 2023, 18:11 |
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Максим ТРЕТЬЯКОВ: «Днепр-1 ставит перед собой серьезные задачи»
Новичок «Днепра-1» прокомментировал свой переход
13 июля 2023, 18:11 |
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Полузащитник «Днепра-1» Максим Третьяков прокомментировал свой трансфер из «Александрии»:
«Конечно, всегда хочется большего, поэтому сейчас шагаю наверх и присоединюсь к коллективу, который ставит перед собой серьезные задачи.
Слава Богу, сейчас все хорошо, тренируюсь в общей группе. Пришлось потратить 5-6 недель на лечение, потому что были проблемы с коленом».
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