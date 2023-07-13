Максим ТРЕТЬЯКОВ: «Днепр-1 ставит перед собой серьезные задачи»

Полузащитник «Днепра-1» Максим Третьяков прокомментировал свой трансфер из «Александрии»:

«Конечно, всегда хочется большего, поэтому сейчас шагаю наверх и присоединюсь к коллективу, который ставит перед собой серьезные задачи.

Слава Богу, сейчас все хорошо, тренируюсь в общей группе. Пришлось потратить 5-6 недель на лечение, потому что были проблемы с коленом».