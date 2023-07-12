Украина. Премьер лига12 июля 2023, 13:45 | Обновлено 12 июля 2023, 13:47
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ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подтвердил подписание Третьякова
Контракт на три года
12 июля 2023, 13:45 | Обновлено 12 июля 2023, 13:47
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«Днепр-1» подтвердил информацию о трансфере полузащитника «Александрии» Максима Третьякова. Игрок получил контракт на три года.
Ранее о продаже хавбека сообщила «Александрия», которая указала сумму трансфера – 400 тысяч евро. «Днепр-1» сумму трансфера не назвал.
В УПЛ 27-летний Третьяков отыграл 148 матчей, забил 29 голов и сделал 16 результативных передач. В прошлом сезоне Максим оформил 7 голов в 23-х матчах.
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