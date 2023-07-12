ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подтвердил подписание Третьякова

«Днепр-1» подтвердил информацию о трансфере полузащитника «Александрии» Максима Третьякова. Игрок получил контракт на три года.

Ранее о продаже хавбека сообщила «Александрия», которая указала сумму трансфера – 400 тысяч евро. «Днепр-1» сумму трансфера не назвал.

В УПЛ 27-летний Третьяков отыграл 148 матчей, забил 29 голов и сделал 16 результативных передач. В прошлом сезоне Максим оформил 7 голов в 23-х матчах.