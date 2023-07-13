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  4. Онс Жабер – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
13 июля 2023, 17:10 |
1509
3

Онс Жабер – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Уимблдона-2023

13 июля 2023, 17:10 |
1509
3
Онс Жабер – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

13 июля состоится матч 1/2 финала Уимблдона-2023 между Онс Жабер (Тунис, WTA 6) и Ариной Соболенко (WTA 2).

Встреча начнется 2-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 17:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисисток. Счет 3:1 в пользу Соболенко.

В финале травяного мейджора победительница матча сыграет против Маркеты Вондроушовой (Чехия, WTA 42).

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Арина Соболенко Онс Жабер Уимблдон-2023 смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Alehandro
З дитинства за Жабер)
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+2
Віталій Дубенський
Жабер на траві досить сильна суперниця. Тримаймо кулаки за туніску.
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+1
chevars
 Бульбашка - гравець одного (максимум двох) ударів. Третій удар - невимушена. Жабер в принципі справляється із прийомом, а далі треба затягнути бульбу у розіграш, і справа буде у шляпі 
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0
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