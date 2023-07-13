Онс Жабер – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Уимблдона-2023
13 июля состоится матч 1/2 финала Уимблдона-2023 между Онс Жабер (Тунис, WTA 6) и Ариной Соболенко (WTA 2).
Встреча начнется 2-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 17:15 по Киеву.
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Это будет 5-я встреча теннисисток. Счет 3:1 в пользу Соболенко.
В финале травяного мейджора победительница матча сыграет против Маркеты Вондроушовой (Чехия, WTA 42).
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