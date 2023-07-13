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  4. ФОТО. Интер презентовал форму с новым спонсором
Италия
13 июля 2023, 15:53 |
793
0

ФОТО. Интер презентовал форму с новым спонсором

Новый комплект формы для «нерадзурри»

13 июля 2023, 15:53 |
793
0
ФОТО. Интер презентовал форму с новым спонсором
ФК Интер

«Интер» презентовал домашний комплект формы на новый сезон. Он выполнен в традиционных для клуба черно-синих цветах с пиксельным паттерном.

Комплект формы был разработан техническим партнером клуба, компанией «Nike», контракт с которой на днях был продлен до 2031 года. Каждый год «Интер» получит 25 миллионов евро плюс бонусы.

Новым титульным спонсором клуба стал стриминговый сервис «Paramount+», контракт с которым рассчитан на три года.

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Источник ФК Интер
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