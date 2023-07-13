Италия13 июля 2023, 15:53 |
793
0
ФОТО. Интер презентовал форму с новым спонсором
Новый комплект формы для «нерадзурри»
13 июля 2023, 15:53 |
793
0
«Интер» презентовал домашний комплект формы на новый сезон. Он выполнен в традиционных для клуба черно-синих цветах с пиксельным паттерном.
Комплект формы был разработан техническим партнером клуба, компанией «Nike», контракт с которой на днях был продлен до 2031 года. Каждый год «Интер» получит 25 миллионов евро плюс бонусы.
Читайте также:ОФИЦИАЛЬНО. Капитан Интера покинул клуб
Новым титульным спонсором клуба стал стриминговый сервис «Paramount+», контракт с которым рассчитан на три года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 июля 2023, 17:45 20
Костенко и Гутцайт не исключают такую возможность
Теннис | 12 июля 2023, 22:35 10
Вторая ракетка мира провела пресс-конференцию после победы над Киз на Уимблдоне
Теннис | 13.07.2023, 08:45
Футбол | 13.07.2023, 13:50
Футбол | 13.07.2023, 11:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.07.2023, 17:06 15
11.07.2023, 22:57 4
12.07.2023, 19:05 11
12.07.2023, 08:40
11.07.2023, 22:26 7
12.07.2023, 20:59 19
12.07.2023, 09:18 1
13.07.2023, 07:20 13