ФОТО. Интер презентовал форму с новым спонсором

«Интер» презентовал домашний комплект формы на новый сезон. Он выполнен в традиционных для клуба черно-синих цветах с пиксельным паттерном.

Комплект формы был разработан техническим партнером клуба, компанией «Nike», контракт с которой на днях был продлен до 2031 года. Каждый год «Интер» получит 25 миллионов евро плюс бонусы.

Новым титульным спонсором клуба стал стриминговый сервис «Paramount+», контракт с которым рассчитан на три года.