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  4. Жирона арендовала 19-летнего бразильского вингера у Труа
Испания
13 июля 2023, 12:20 |
182
0

Жирона арендовала 19-летнего бразильского вингера у Труа

Савио Морейра может сыграть на обоих флангах атаки

13 июля 2023, 12:20 |
182
0
Жирона арендовала 19-летнего бразильского вингера у Труа
ФК Жирона. Савио Морейра

«Жирона» подписала 19-летнего атакующего игрока Савио Морейру.

Бразильский вингер прибыл на правах аренды из французского клуба «Труа». В прошлом сезоне он выступал за «ПСВ» Эйндховен также на правах аренды.

Воспитанник «Атлетико Минейро» в возрасте 16 лет дебютировал в первом дивизионе своей страны под руководством Хорхе Сампаоли. Он стабильно играет в молодежных командах сборной Бразилии, а в последнем сезоне принимал участие в матчах с командой «ПСВ» U-21 и первой командой, дебютировал в Лиге Европы.

Отметим, что «Труа» и «Жирона» входят в одну сеть клубов – City Football Group.

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Источник ФК Жирона
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