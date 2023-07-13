Жирона арендовала 19-летнего бразильского вингера у Труа
Савио Морейра может сыграть на обоих флангах атаки
«Жирона» подписала 19-летнего атакующего игрока Савио Морейру.
Бразильский вингер прибыл на правах аренды из французского клуба «Труа». В прошлом сезоне он выступал за «ПСВ» Эйндховен также на правах аренды.
Воспитанник «Атлетико Минейро» в возрасте 16 лет дебютировал в первом дивизионе своей страны под руководством Хорхе Сампаоли. Он стабильно играет в молодежных командах сборной Бразилии, а в последнем сезоне принимал участие в матчах с командой «ПСВ» U-21 и первой командой, дебютировал в Лиге Европы.
Отметим, что «Труа» и «Жирона» входят в одну сеть клубов – City Football Group.
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