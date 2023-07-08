ОФИЦИАЛЬНО. Известный футболист из Баварии стал одноклубником Цыганкова
Нидерландский хавбек Дэйли Блинд будет выступать за испанскую «Жирону»
Нидерландский защитник Дэйли Блинд перешел из немецкой «Баварии» в испанскую «Жирону» на правах свободного агента.
33-летний футболист подписал контракт с «Жироной» на два сезона, до лета 2024 года.
В январе 2023 года Блинд присоединился к Баварии, поставив подпись под соглашением на полгода. Он провел 5 матчей за мюнхенцев, без забитых голов.
Блинд известен по выступлениям за сборную Нидерландов (101 матч), а также «Аякс» и «Манчестер Юнайтед».
За испанскую «Жирону» выступает украинский полузащитник Виктор Цыганков.
𝗕𝗘𝗡𝗩𝗜𝗡𝗚𝗨𝗧 @BlindDaley 👋— Girona FC (@GironaFC) July 7, 2023
És que no li pot quedar millor… 🫣 pic.twitter.com/xL7j0VDrhP— Girona FC (@GironaFC) July 7, 2023
Bona nit! 🥰🥰 pic.twitter.com/5c4YkfLbu2— Girona FC (@GironaFC) July 7, 2023
🗣️ Les primeres paraules per vosaltres! 🥰 pic.twitter.com/tM12VfyD98— Girona FC (@GironaFC) July 7, 2023
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