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Испания
08 июля 2023, 02:40 | Обновлено 08 июля 2023, 03:29
245
0

ОФИЦИАЛЬНО. Известный футболист из Баварии стал одноклубником Цыганкова

Нидерландский хавбек Дэйли Блинд будет выступать за испанскую «Жирону»

08 июля 2023, 02:40 | Обновлено 08 июля 2023, 03:29
245
0
ОФИЦИАЛЬНО. Известный футболист из Баварии стал одноклубником Цыганкова
ФК Жирона. Дэйли Блинд

Нидерландский защитник Дэйли Блинд перешел из немецкой «Баварии» в испанскую «Жирону» на правах свободного агента.

33-летний футболист подписал контракт с «Жироной» на два сезона, до лета 2024 года.

В январе 2023 года Блинд присоединился к Баварии, поставив подпись под соглашением на полгода. Он провел 5 матчей за мюнхенцев, без забитых голов.

Блинд известен по выступлениям за сборную Нидерландов (101 матч), а также «Аякс» и «Манчестер Юнайтед».

За испанскую «Жирону» выступает украинский полузащитник Виктор Цыганков.

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трансферы Бавария Дэйли Блинд трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Жирона Виктор Цыганков
Источник ФК Жирона
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