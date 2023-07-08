ОФИЦИАЛЬНО. Известный футболист из Баварии стал одноклубником Цыганкова

Нидерландский защитник Дэйли Блинд перешел из немецкой «Баварии» в испанскую «Жирону» на правах свободного агента.

33-летний футболист подписал контракт с «Жироной» на два сезона, до лета 2024 года.

В январе 2023 года Блинд присоединился к Баварии, поставив подпись под соглашением на полгода. Он провел 5 матчей за мюнхенцев, без забитых голов.

Блинд известен по выступлениям за сборную Нидерландов (101 матч), а также «Аякс» и «Манчестер Юнайтед».

За испанскую «Жирону» выступает украинский полузащитник Виктор Цыганков.

És que no li pot quedar millor… 🫣 pic.twitter.com/xL7j0VDrhP — Girona FC (@GironaFC) July 7, 2023