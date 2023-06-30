ОФИЦИАЛЬНО. Канселу покинул Баварию. Вернется в Манчестер Сити?

Немецкий футбольный клуб «Бавария» официально объявил об уходе 29-летнего португальского защитника Жоау Канселу и 33-летнего нидерландского полузащитника Дэйли Блинда.

Канселу выступал за мюнхенскую команду на правах аренды из «Манчестер Сити». Пока что «горожане» не объявили о возвращении игрока. Ранее была информация, что Жоау готов покинуть английский клуб. С января 2023 года Канселу провел 21 матч за «Баварию», в которых отличился 1 голом и 6 ассистами.

Блинд присоединился к баварцам в январе 2023 года на правах свободного агента, уйдя из «Аякса». За это время он сыграл в 5 матчах.