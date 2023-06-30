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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Канселу покинул Баварию. Вернется в Манчестер Сити?
Англия
30 июня 2023, 19:38 |
504
0

ОФИЦИАЛЬНО. Канселу покинул Баварию. Вернется в Манчестер Сити?

Дэйли Блинд также уйдет из мюнхенской команды

30 июня 2023, 19:38 |
504
0
ОФИЦИАЛЬНО. Канселу покинул Баварию. Вернется в Манчестер Сити?
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

Немецкий футбольный клуб «Бавария» официально объявил об уходе 29-летнего португальского защитника Жоау Канселу и 33-летнего нидерландского полузащитника Дэйли Блинда.

Канселу выступал за мюнхенскую команду на правах аренды из «Манчестер Сити». Пока что «горожане» не объявили о возвращении игрока. Ранее была информация, что Жоау готов покинуть английский клуб. С января 2023 года Канселу провел 21 матч за «Баварию», в которых отличился 1 голом и 6 ассистами.

Блинд присоединился к баварцам в январе 2023 года на правах свободного агента, уйдя из «Аякса». За это время он сыграл в 5 матчах.

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Жоау Канселу Дэйли Блинд Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Манчестер Сити расторжение контракта
Источник ФК Бавария
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