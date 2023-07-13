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Украина. Премьер лига
13 июля 2023, 11:52 |
359
0

ЧИГРИНСКИЙ: «Луческу мне ближе, но Гвардиола – более сильный тренер»

Украинский защитник сравнил двух успешных тренеров, с которыми работал

13 июля 2023, 11:52 |
359
0
ЧИГРИНСКИЙ: «Луческу мне ближе, но Гвардиола – более сильный тренер»
ФК Ионикос. Дмитрий Чигринский

Известный украинский защитник Дмитрий Чигринский сравнил двух тренеров, под руководством которых играл: Мирчу Луческу и Пепа Гвардиолу.

«Для меня ближе Луческу, потому что я играл под его руководством много лет. Это человек номер один в моей карьере. Но, при всем уважении к Луческу, Гвардиола – более сильный тренер. Мистер большую часть своей карьеры проработал в Украине и Турции, а Гвардиола – в Ла Лиге, Бундеслиге, АПЛ. Согласитесь, трофеи этих чемпионатов отличаются по ценности.

Понятно, что Пеп тренировал лучших игроков, но дело не в этом. Он совершил революцию в мировом футболе. Это я говорю в настоящем времени, когда увидел, сколько футболистов выросло под его руководством и сколько трофеев он получил. Его «Манчестер Сити» играет, как слаженный механизм», – сказал Дмитрий.

Отметим, что Чигринский играл под руководством Луческу в «Шахтере». Гвардиола его тренировал в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что Чигринский может решиться на экзотический вариант продолжения карьеры.

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Дмитрий Чигринский Мирча Луческу Пеп Гвардиола
Источник Украинский футбол
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