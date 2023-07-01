Чигринский может решиться на экзотический вариант продолжения карьеры

Александр Панков, который представляет интересы украинского защитника Дмитрия Чигринского, рассказал о вариантах продолжения карьеры игроком. 36-летний уроженец Хмельницкой области после двух лет выступления за греческий клуб «Ионикос» может отправиться в Азию.

Панков заявил, что у Чигринского есть предложения от клубов из Индии и Индонезии. Украинец интересен представителям высших дивизионов этих стран.

В сезоне-2022/2023 Дмитрий Чигринский отыграл за «Ионикос» в 26 матчах, забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что Чигринский может вернуться в Украинскую Премьер-лигу.