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01 июля 2023, 14:24 |
333
1

Чигринский может решиться на экзотический вариант продолжения карьеры

Защитник сменит клуб

01 июля 2023, 14:24 |
333
1
Чигринский может решиться на экзотический вариант продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Чигринский

Александр Панков, который представляет интересы украинского защитника Дмитрия Чигринского, рассказал о вариантах продолжения карьеры игроком. 36-летний уроженец Хмельницкой области после двух лет выступления за греческий клуб «Ионикос» может отправиться в Азию.

Панков заявил, что у Чигринского есть предложения от клубов из Индии и Индонезии. Украинец интересен представителям высших дивизионов этих стран.

В сезоне-2022/2023 Дмитрий Чигринский отыграл за «Ионикос» в 26 матчах, забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что Чигринский может вернуться в Украинскую Премьер-лигу.

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Дмитрий Чигринский Александр Панков
Источник Instagram
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onco-clown
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