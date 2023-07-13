Киченок / Павич – Сюй Ифань / Флиген . Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала микста на Уимблдоне
13 июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в миксте Уимблдонского турнира.
В матче за титул украинка в дуэте с Мате Павичем из Хорватии сыграют с тандемом Йоран Флиген / Сюй Ифань (Бельгия / Китай). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Жабер – Соболенко. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.
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Отметим, что Мате Павич выигрывал в миксте Australian Open 2018 и US Open 2016. На Уимблдоне он, как и другие участники этого матча, впервые будет играть в финале смешанного парного разряда.
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