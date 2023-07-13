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  4. Киченок / Павич – Сюй Ифань / Флиген . Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
13 июля 2023, 10:59 | Обновлено 13 июля 2023, 11:02
162
0

Киченок / Павич – Сюй Ифань / Флиген . Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала микста на Уимблдоне

13 июля 2023, 10:59 | Обновлено 13 июля 2023, 11:02
162
0
Киченок / Павич – Сюй Ифань / Флиген . Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Elisa Alcoba. Мате Павич и Людмила Киченок

13 июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в миксте Уимблдонского турнира.

В матче за титул украинка в дуэте с Мате Павичем из Хорватии сыграют с тандемом Йоран Флиген / Сюй Ифань (Бельгия / Китай). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Жабер – Соболенко. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

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Отметим, что Мате Павич выигрывал в миксте Australian Open 2018 и US Open 2016. На Уимблдоне он, как и другие участники этого матча, впервые будет играть в финале смешанного парного разряда.

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Людмила Киченок Мате Павич смотреть онлайн Уимблдон-2023 Йоран Флиген Сюй Ифань
Источник Sport.ua
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