Киченок / Павич – Сюй Ифань / Флиген . Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 июля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в миксте Уимблдонского турнира.

В матче за титул украинка в дуэте с Мате Павичем из Хорватии сыграют с тандемом Йоран Флиген / Сюй Ифань (Бельгия / Китай). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Жабер – Соболенко. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

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Отметим, что Мате Павич выигрывал в миксте Australian Open 2018 и US Open 2016. На Уимблдоне он, как и другие участники этого матча, впервые будет играть в финале смешанного парного разряда.

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