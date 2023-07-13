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  4. Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Готов ко всему, даже к экзотическим вариантам»
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13 июля 2023, 10:11 |
853
4

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Готов ко всему, даже к экзотическим вариантам»

Игрок намерен продолжать карьеру

13 июля 2023, 10:11 |
853
4
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Готов ко всему, даже к экзотическим вариантам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Чигринский

Украинский защитник Дмитрий Чигринский по итогам сезона покинул греческий «Ионикос», а теперь 36-летний игрок не против попробовать свои силы в экзотическом чемпионате.

«Я сейчас свободный агент. У нас было прописано в контракте с «Ионикосом»: если команда понижается в классе, то соглашение автоматически прекращается. Это обычная практика. У клуба сейчас более маленькие возможности, а у футболистов другие амбиции. К сожалению, мы не смогли сохранить прописку в элитном дивизионе. Я понимаю, что в моем возрасте трудно рассчитывать на быстрый интерес, чтобы попасть в первую волну трансферов. Буду ждать вторую волну, возможно, в июле-августе получу предложение. Я открыт ко всему, даже к экзотическим вариантам».

«Помню, когда успешно играл за АЕК, у меня были варианты продолжить карьеру в Китае, Японии и ОАЭ. Но я отказался. Тогда приоритеты были другие: я хотел выступать в Европе. АЕК играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и я хотел как можно дольше выступать на этом уровне. Но в 36 лет моя позиция изменилась, и я готов к новым вызовам. Не откажусь получить новый опыт в другой стране. Загадывать далеко не буду, нужно идти шаг за шагом. Сейчас я себя хорошо чувствую и нахожусь в хорошей форме».

«Каков бы ни был результат, но в «Ионикосе» я провел неплохие два года. Я играл практически в каждом матче, и травмы обошли меня стороной. Я хорошо себя чувствовал в этом клубе. Сейчас я хочу продолжать свою карьеру, потому что люблю футбол – это моя жизнь», – сказал Чигринский.

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Источник Украинский футбол
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India Life
Езжай в Бахмут, если ко всему готов
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+4
serhiy
Головне-не в Україну .
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0
Summertime
Значит опять Металлург Запорожье.
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0
KIEWADIM
С двумя азиатками готов? ну или с азиатами
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