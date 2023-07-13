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  4. Маркета ВОНДРОУШОВА: «Свитолина – суперженщина»
Уимблдон
13 июля 2023, 05:15 |
839
0

Маркета ВОНДРОУШОВА: «Свитолина – суперженщина»

Чешка – о наследии украинки

13 июля 2023, 05:15 |
839
0
Маркета ВОНДРОУШОВА: «Свитолина – суперженщина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова высказала мнение о том, что собой сейчас представляет Элина Свитолина, с которой ей предстоит сойтись в полуфинале Уимблдона-2023.

«Это невероятно, что она сделала. Она получила уайлд-кард и сейчас в полуфинале. Это невероятно. Я чувствую, что прошло так мало времени после того, как она родила ребенка. Она делает удивительные вещи. Да, она боец и играет так хорошо. Я думаю, что мы видим, что также можем справиться с ребенком. Это потрясающе. Для меня невероятно, то что она делает. Она просто потрясающе играет в теннис. Я думаю, она суперженщина», – заявила Вондроушова.

Напомним, ранее Вондроушова прокомментировала свои результаты на нынешнем Уимблдоне.

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Уимблдон-2023 Маркета Вондроушова Элина Свитолина
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