Маркета ВОНДРОУШОВА: «Свитолина – суперженщина»

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова высказала мнение о том, что собой сейчас представляет Элина Свитолина, с которой ей предстоит сойтись в полуфинале Уимблдона-2023.

«Это невероятно, что она сделала. Она получила уайлд-кард и сейчас в полуфинале. Это невероятно. Я чувствую, что прошло так мало времени после того, как она родила ребенка. Она делает удивительные вещи. Да, она боец и играет так хорошо. Я думаю, что мы видим, что также можем справиться с ребенком. Это потрясающе. Для меня невероятно, то что она делает. Она просто потрясающе играет в теннис. Я думаю, она суперженщина», – заявила Вондроушова.

Напомним, ранее Вондроушова прокомментировала свои результаты на нынешнем Уимблдоне.