ВОНДРОУШОВА: «Выйти в полуфинал Уимблдона – безумие»

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова поделилась эмоциями от победы над американкой Джессикой Пегулой (4:6, 6:2, 6:4) в четвертьфинале Уимблдона, что позволило ей попасть в топ-4, где ее ждет встреча с украинкой Элиной Свитолиной.

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«Я не знаю, что случилось. Я уступала 1:4, было очень тяжело. Но теперь чувствую себя потрясающе, поверить не могу. Я никогда не играла на Корте №?1. Это новые воспоминания, все потрясающе. Я хотела остаться как можно дольше, боролась до конца. Я так рада. Поверить не могу. Джессика провела потрясающий матч, очень прибавила во втором сете. Так что я очень горжусь собой и своей игрой.

Выйти в полуфинал Уимблдона – безумие. Моим лучшим результатом был второй круг, так что я прибавила. Теперь я люблю траву», – призналась Вондроушова.

Полуфинальная встреча Уимблдона-2023 между Элиной Свитолиной и Маркетой Вондроушовой состоится в четверг, 13 июля.