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  4. ВОНДРОУШОВА: «Выйти в полуфинал Уимблдона – безумие»
Уимблдон
12 июля 2023, 09:18 | Обновлено 12 июля 2023, 09:27
2413
0

ВОНДРОУШОВА: «Выйти в полуфинал Уимблдона – безумие»

Будущая соперница Свитолиной – о своих результатах на текущем турнире

12 июля 2023, 09:18 | Обновлено 12 июля 2023, 09:27
2413
0
ВОНДРОУШОВА: «Выйти в полуфинал Уимблдона – безумие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова поделилась эмоциями от победы над американкой Джессикой Пегулой (4:6, 6:2, 6:4) в четвертьфинале Уимблдона, что позволило ей попасть в топ-4, где ее ждет встреча с украинкой Элиной Свитолиной.

«Я не знаю, что случилось. Я уступала 1:4, было очень тяжело. Но теперь чувствую себя потрясающе, поверить не могу. Я никогда не играла на Корте №?1. Это новые воспоминания, все потрясающе. Я хотела остаться как можно дольше, боролась до конца. Я так рада. Поверить не могу. Джессика провела потрясающий матч, очень прибавила во втором сете. Так что я очень горжусь собой и своей игрой.

Выйти в полуфинал Уимблдона – безумие. Моим лучшим результатом был второй круг, так что я прибавила. Теперь я люблю траву», – призналась Вондроушова.

Полуфинальная встреча Уимблдона-2023 между Элиной Свитолиной и Маркетой Вондроушовой состоится в четверг, 13 июля.

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Источник Wimbledon
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