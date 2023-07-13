Интер сделал Челси очередное предложение по Лукаку

Миланский «Интер» не оставляет попытки подписать нападающего лондонского «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Сообщается, будто «нерадзурри» сделали «пенсионерам» новое предложение по 30-летнему нападающему. За Лукаку предложено 30 млн евро плюс бонусы. В «Интере» верят в успех своих попыток.

В сезоне-2022/2023 Ромелу Лукаку играл за «Интер» на правах аренды. На счету нападающего 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, 14 голов и семь ассистов.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов отдать «Челси» Влаховича в обмен на Лукаку.