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Италия
13 июля 2023, 03:07 | Обновлено 13 июля 2023, 03:25
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0

Интер сделал Челси очередное предложение по Лукаку

«Нерадзурри» хотят видеть у себя бельгийца на постоянной основе

13 июля 2023, 03:07 | Обновлено 13 июля 2023, 03:25
31
0
Интер сделал Челси очередное предложение по Лукаку
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Миланский «Интер» не оставляет попытки подписать нападающего лондонского «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Сообщается, будто «нерадзурри» сделали «пенсионерам» новое предложение по 30-летнему нападающему. За Лукаку предложено 30 млн евро плюс бонусы. В «Интере» верят в успех своих попыток.

В сезоне-2022/2023 Ромелу Лукаку играл за «Интер» на правах аренды. На счету нападающего 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, 14 голов и семь ассистов.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов отдать «Челси» Влаховича в обмен на Лукаку.

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Источник Джанлука Ди Марцио
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