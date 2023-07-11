Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус готов отдать Челси Влаховича в обмен на Лукаку
Италия
11 июля 2023, 14:32 |
215
0

Ювентус готов отдать Челси Влаховича в обмен на Лукаку

Сам бельгиец не горит желанием перебираться в Турин

11 июля 2023, 14:32 |
215
0
Ювентус готов отдать Челси Влаховича в обмен на Лукаку
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

«Челси» продолжает поиски нового центрфорварда и обратил свое внимание на Душана Влаховича из «Ювентуса». «Синие» готовы выложить за 23-летнего серба 60 миллионов евро.

«Ювентус» готов снизить свои требования до 25 миллионов, если в сделку будет включен Ромелу Лукаку, который принадлежит «Челси». Главным препятствием на пути к такой сделке может стать желание самого 30-летнего бельгийца вернуться в «Интер» и неготовность рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

На данный момент «Интер» работает над выкупом Лукаку. «Нерадзурри» готовят улучшенное предложение в размере 25 миллионов фунтов плюс бонусы, «Челси» требует 35 миллионов. Клубы надеются закрыть сделку до 17 июля.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Манор Соломон – игрок Тоттенхэма
Соломон успешно прошел медосмотр в Тоттенхэме. Сегодня подпишет контракт
Был не в духе? Мудрик жестко ответил фанату на совет в Instagram
Душан Влахович Ромелу Лукаку Челси Ювентус Интер Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Corriere dello Sport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Терзания Пятова. Почему Шахтер не научился красиво расставаться с легендами
Футбол | 10 июля 2023, 15:40 19
Терзания Пятова. Почему Шахтер не научился красиво расставаться с легендами
Терзания Пятова. Почему Шахтер не научился красиво расставаться с легендами

«Горнякам» еще есть над чем поработать в имиджевом плане…

СОБОЛЕНКО: Согласна с Элиной, что нужно сделать заявление – без рукопожатия
Теннис | 11 июля 2023, 04:39 5
СОБОЛЕНКО: Согласна с Элиной, что нужно сделать заявление – без рукопожатия
СОБОЛЕНКО: Согласна с Элиной, что нужно сделать заявление – без рукопожатия

Арина прокомментировала ситуацию после завершения встречи Свитолина – Азаренко

Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 11 июля
Теннис | 11.07.2023, 06:50
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 11 июля
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 11 июля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июля
Футбол | 11.07.2023, 07:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июля
Константин СИМЧУК: Могли выиграть ЧМ. Если бы вратари прыгнули выше головы
Хоккей | 11.07.2023, 09:47
Константин СИМЧУК: Могли выиграть ЧМ. Если бы вратари прыгнули выше головы
Константин СИМЧУК: Могли выиграть ЧМ. Если бы вратари прыгнули выше головы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, почему Миколенко не поехал на сборы Эвертона
Стало известно, почему Миколенко не поехал на сборы Эвертона
10.07.2023, 19:36 17
Футбол
Что случилось? Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор
Что случилось? Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор
10.07.2023, 16:57 18
Футбол
Уже известны 9 сборных, которые сыграют в футбольном турнире Олимпиады-2024
Уже известны 9 сборных, которые сыграют в футбольном турнире Олимпиады-2024
09.07.2023, 22:55 5
Олимпийские игры
Свитолина рассказала, до каких пор не будет пожимать руку россиянкам
Свитолина рассказала, до каких пор не будет пожимать руку россиянкам
10.07.2023, 11:57 21
Теннис
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
09.07.2023, 08:00 2
Футбол
Свитолина идет дальше. Известны первые две пары 1/4 финала на Уимблдоне
Свитолина идет дальше. Известны первые две пары 1/4 финала на Уимблдоне
09.07.2023, 22:59 4
Теннис
ВИДЕО. «Дай пять!». Легендарная Навратилова поздравила Свитолину
ВИДЕО. «Дай пять!». Легендарная Навратилова поздравила Свитолину
10.07.2023, 04:22 2
Теннис
Почеттино рассказал о планах на Мудрика
Почеттино рассказал о планах на Мудрика
09.07.2023, 09:42 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем