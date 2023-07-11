Ювентус готов отдать Челси Влаховича в обмен на Лукаку

«Челси» продолжает поиски нового центрфорварда и обратил свое внимание на Душана Влаховича из «Ювентуса». «Синие» готовы выложить за 23-летнего серба 60 миллионов евро.

«Ювентус» готов снизить свои требования до 25 миллионов, если в сделку будет включен Ромелу Лукаку, который принадлежит «Челси». Главным препятствием на пути к такой сделке может стать желание самого 30-летнего бельгийца вернуться в «Интер» и неготовность рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

На данный момент «Интер» работает над выкупом Лукаку. «Нерадзурри» готовят улучшенное предложение в размере 25 миллионов фунтов плюс бонусы, «Челси» требует 35 миллионов. Клубы надеются закрыть сделку до 17 июля.