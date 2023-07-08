Италия08 июля 2023, 15:41 |
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Ювентус пытается перехватить Лукаку у Интера
Туринский клуб тоже хочет подписать форварда
08 июля 2023, 15:41 |
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«Ювентус» вступил в борьбу за форварда «Челси» Ромелу Лукаку. По информации Sky Sports, первые контакты между клубами уже состоялись.
Пока что не известно, как отреагирует на возможность перейти в «Ювентус» сам Лукаку, который неоднократно изъявлял желание вернуться в «Интер», из-за чего даже отклонил щедрое предложение из Саудовской Аравии.
Сам «Интер» сейчас также работает над выкупом Лукаку, но сделать предложение, которое был устроило «Челси», пока не сумел.
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