Италия04 июля 2023, 07:50 |
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Интер оценил Лукаку и отправил предложение Челси
«Нерадзурри» готовы заплатить за бельгийца 30 млн евро
04 июля 2023, 07:50 |
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Нападающий Ромелу Лукаку, у которого контракт с лондонским «Челси», может продолжить карьеру в миланском «Интера».
Миланский клую предложил лондонцам 30 млн евро за 30-летнего бельгийца. Сам Лукаку ранее заявлял о стремлении и дальше играть за «Интер», цвета которого он защищал до этого на правах аренды.
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В сезоне-2022/2023 Ромелу Лукаку провел в «Интере» 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов, сделал 7 ассистов.
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