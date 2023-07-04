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  4. Интер оценил Лукаку и отправил предложение Челси
Италия
04 июля 2023, 07:50 |
644
0

Интер оценил Лукаку и отправил предложение Челси

«Нерадзурри» готовы заплатить за бельгийца 30 млн евро

04 июля 2023, 07:50 |
644
0
Интер оценил Лукаку и отправил предложение Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Нападающий Ромелу Лукаку, у которого контракт с лондонским «Челси», может продолжить карьеру в миланском «Интера».

Миланский клую предложил лондонцам 30 млн евро за 30-летнего бельгийца. Сам Лукаку ранее заявлял о стремлении и дальше играть за «Интер», цвета которого он защищал до этого на правах аренды.

В сезоне-2022/2023 Ромелу Лукаку провел в «Интере» 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов, сделал 7 ассистов.

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Ромелу Лукаку трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ Интер Милан Челси
Источник La Gazzetta dello Sport
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