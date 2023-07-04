Интер оценил Лукаку и отправил предложение Челси

Нападающий Ромелу Лукаку, у которого контракт с лондонским «Челси», может продолжить карьеру в миланском «Интера».

Миланский клую предложил лондонцам 30 млн евро за 30-летнего бельгийца. Сам Лукаку ранее заявлял о стремлении и дальше играть за «Интер», цвета которого он защищал до этого на правах аренды.

В сезоне-2022/2023 Ромелу Лукаку провел в «Интере» 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов, сделал 7 ассистов.