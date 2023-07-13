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Лига конференций
Жилина
13.07.2023 18:30 - : -
Левадия
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Лига конференций
13 июля 2023, 00:27 |
11
0

Жилина – Левадия. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Поединок состоится 13 июля в 18:30 по Киеву

13 июля 2023, 00:27 |
11
0
Жилина – Левадия. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
ФК Жилина

13 июля на «Под Дубнем» пройдет 1-й матч 1/8 финала квалификации Лиги конференций, в котором «Жилина» встретится с «Левадией». Старт поединка запланирован на 18:30 по киевскому времени.

Жилина

Клуб иногда был неплох еще во времена Чехословакии, доходя до финала кубка. В нынешнем веке шошонцы, как правило, финишируют в группе лидеров чемпионата. Правда, последний титул был взят в 2017-м году, а кубок - на 5 лет раньше. Прошлый розыгрыш получился откровенно неважным, и регулярка принесла только 6-е место. Впрочем, после этого было выиграно спор за право сыграть в Лиге конференций через дополнительный, довольно затяжной розыгрыш. Это позволило вернуться на евроарену, где в свое время словаки играли в групповом раунде как Кубка УЕФА (2008), так и Лиги чемпионов (2010). В последний раз команда участвовала в 2021-м году в квалификации Лиги конференций, где прошли Дилу, Аполлон (Лимасол) и Тобол, и только Яблонецу уступили.

Левадия

Команда считается одним из флагманов национального футбола. У него по 10 как чемпионских титулов, так и кубков страны. Вот только, во-первых, последний раз оба трофея брали в 2021-м году, оформив золотой дубль, прошлый сезон в Мейстриилигу закончив 2-ми (хотя сейчас подопечные Курро Торреса ведут упорную борьбу с привычным соперником, Флорой). Во-вторых, все это выигрывали на уровне Эстонии, маленькой страны со скромными футбольными традициями. На международном уровне зелено-белые ничем особенно похвастаться не могут. Из 12 последних противников они прошли только 2. А прошлым летом уступили в Лиге чемпионов Викингур (Рейкьявик) и в Лиге конференций мальтийскому Хиберниану.

Статистика личных встреч

Хотя стороны достаточно активно стартуют в еврокубках, эстонцы впервые приедут в гости к такому сопернику, как Жилина.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что наличие игровой практики и неплохая форма поможет гостям. Согласимся и поставим на то, что Жилина на собственной арене сможет добиться победы (коэффициент - 1,7).

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Жилина Левадия Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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