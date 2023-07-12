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  4. Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
12 июля 2023, 22:08 | Обновлено 12 июля 2023, 22:09
1710
0

Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию 1/2 финала Уимблдона

12 июля 2023, 22:08 | Обновлено 12 июля 2023, 22:09
1710
0
Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

13 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) продолжит выступления в основе Уимблдонского турнира.

В матче 1/2 финала украинка сразится против Маркеты Вондроушовой из Чехии (№42 WTA). Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Начало матча в 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли 5 раз, украинка выиграла 3 встречи, но проиграла две последних.

В финале победительница встречи сразится против Арины Соболенко (№2 WTA) или Онс Жабер (№6 WTA).

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Источник Sport.ua
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