Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию 1/2 финала Уимблдона
13 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) продолжит выступления в основе Уимблдонского турнира.
В матче 1/2 финала украинка сразится против Маркеты Вондроушовой из Чехии (№42 WTA). Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Начало матча в 15:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли 5 раз, украинка выиграла 3 встречи, но проиграла две последних.
В финале победительница встречи сразится против Арины Соболенко (№2 WTA) или Онс Жабер (№6 WTA).
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