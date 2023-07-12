Источник: греческий клуб интересуется 32-летним украинским защитником Зари

Греческий футбольный клуб «Атромитос» интересуется 32-летним украинским защитником луганской «Зари» Максимом Имерековым.

Об этом сообщает Telegram-канал LegionersUA.

Контракт Имерекова с «Зарей» действовал до 30 июня 2023 года, однако официально о продлении или прекращении сотрудничества не сообщалось. Ранее была информация, что футболист скорее всего продолжит карьеру в «Колосе».

Максим выступал за луганский клуб с 2021 года. В прошлом сезоне он 30 матчей за «Зарю», в которых отличился 4 голами.

В кампании 2022/23 «Атромитос» занял 8-е место в Суперлиге Греции и избежал понижения в классе.