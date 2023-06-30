Источник: Заря продлила контракт с Бутко

«Заря» продлила контракт с защитником команды Богданом Бутко. Об этом сообщает «ТаТоТаке». Сроки нового соглашения неизвестны.

Вскоре также будет продлен контракт с Владиславом Чурко. 30-летний полузащитник уже восстановился после операции на колене и сейчас тренируется по индивидуальной программе.

Еще два игрока «Зари» – Евгений Шахов и Максим Имереков – решения по поводу своего будущего еще не приняли. Скорее всего, они не поедут с командой на сбор в Польшу. Шахов может продолжить карьеру в «Полесье», а Имереков – в «Колосе».