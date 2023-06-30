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Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 17:54 | Обновлено 30 июня 2023, 18:12
168
0

Источник: Заря продлила контракт с Бутко

Вскоре новое соглашение получит и Владислав Чурко

30 июня 2023, 17:54 | Обновлено 30 июня 2023, 18:12
168
0
Источник: Заря продлила контракт с Бутко
UA-Футбол. Богдан Бутко

«Заря» продлила контракт с защитником команды Богданом Бутко. Об этом сообщает «ТаТоТаке». Сроки нового соглашения неизвестны.

Вскоре также будет продлен контракт с Владиславом Чурко. 30-летний полузащитник уже восстановился после операции на колене и сейчас тренируется по индивидуальной программе.

Еще два игрока «Зари» – Евгений Шахов и Максим Имереков – решения по поводу своего будущего еще не приняли. Скорее всего, они не поедут с командой на сбор в Польшу. Шахов может продолжить карьеру в «Полесье», а Имереков – в «Колосе».

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Заря Луганск Богдан Бутко Вячеслав Чурко Евгений Шахов Максим Имереков продление контракта
Источник ТаТоТаке
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