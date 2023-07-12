Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Людмила Киченок – третья украинка, которая сыграет в финале Уимблдона
Уимблдон
12 июля 2023, 22:02 | Обновлено 12 июля 2023, 22:11
2272
0

Людмила Киченок – третья украинка, которая сыграет в финале Уимблдона

Украинка будет бороться за титул в смешанном парном разряде

12 июля 2023, 22:02 | Обновлено 12 июля 2023, 22:11
2272
0
Людмила Киченок – третья украинка, которая сыграет в финале Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в финал смешанного парного разряда на Уимблдоне-2023.

В полуфинале турнира украинка и ее напарник Мате Павич (Хорватия) в трех сетах обыграли британский тандем Джонни О'Мара / Оливия Николс за 1 час и 59 минут со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.

Киченок впервые в карьере сыграет в финале турнира Grand Slam. В последний раз украинские теннисисты играли в финале Уимблдона в миксте в 2005 году – тогда это удалось Татьяне Перебийнис, которая уступила в финальном поединке.

Еще одной украинкой, которая играла в финале травяного мейджора, была Елена Татаркова в 1999 году в женском парном разряде.

По теме:
Арина СОБОЛЕНКО: Люди должны знать, что происходит и почему нет рукопожатий
Элина Свитолина – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 13 июля
Татьяна Перебийнис Людмила Киченок Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победный гол Кочергина. Результаты матчей 1-го раунда Лиги чемпионов
Футбол | 11 июля 2023, 23:59 0
Победный гол Кочергина. Результаты матчей 1-го раунда Лиги чемпионов
Победный гол Кочергина. Результаты матчей 1-го раунда Лиги чемпионов

В Европе начался поход за главным континентальным клубным трофеем

Charly vs Holger. Алькарас выбил Руне на пути в полуфинал Уимблдона-2023
Теннис | 12 июля 2023, 20:30 0
Charly vs Holger. Алькарас выбил Руне на пути в полуфинал Уимблдона-2023
Charly vs Holger. Алькарас выбил Руне на пути в полуфинал Уимблдона-2023

Карлитос обыграл датчанина в трех сетах

Украина рассматривает возможность бойкота ЧМ по пляжному футболу
Футбол | 12.07.2023, 17:45
Украина рассматривает возможность бойкота ЧМ по пляжному футболу
Украина рассматривает возможность бойкота ЧМ по пляжному футболу
СВИТОЛИНА: «Дочь сильно отвлекалась на мороженое, а я не в приоритете»
Теннис | 12.07.2023, 04:59
СВИТОЛИНА: «Дочь сильно отвлекалась на мороженое, а я не в приоритете»
СВИТОЛИНА: «Дочь сильно отвлекалась на мороженое, а я не в приоритете»
Менеджер Усика: «Это не бокс, а цирк»
Бокс | 12.07.2023, 11:58
Менеджер Усика: «Это не бокс, а цирк»
Менеджер Усика: «Это не бокс, а цирк»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трансферное лето 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
11.07.2023, 12:00
Футбол
Был не в духе? Мудрик жестко ответил фанату на совет в Instagram
Был не в духе? Мудрик жестко ответил фанату на совет в Instagram
11.07.2023, 08:56 38
Футбол
Соперники Украины. Уже известны 15 из 16 участников ЧМ по пляжному футболу
Соперники Украины. Уже известны 15 из 16 участников ЧМ по пляжному футболу
10.07.2023, 22:40 2
Футбол
Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Уимблдоне-2023
Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Уимблдоне-2023
10.07.2023, 20:57 8
Теннис
Ига СВЕНТЕК: «Сказала Элине, что надеюсь, что она выиграет Уимблдон»
Ига СВЕНТЕК: «Сказала Элине, что надеюсь, что она выиграет Уимблдон»
11.07.2023, 22:26 5
Теннис
ВОНДРОУШОВА: «Выйти в полуфинал Уимблдона – безумие»
ВОНДРОУШОВА: «Выйти в полуфинал Уимблдона – безумие»
12.07.2023, 09:18 1
Теннис
В Испании прокуратура занялась странными заявлениями Анчелотти
В Испании прокуратура занялась странными заявлениями Анчелотти
11.07.2023, 10:05 3
Футбол
СОБОЛЕНКО: Согласна с Элиной, что нужно сделать заявление – без рукопожатия
СОБОЛЕНКО: Согласна с Элиной, что нужно сделать заявление – без рукопожатия
11.07.2023, 04:39 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем