Людмила Киченок – третья украинка, которая сыграет в финале Уимблдона

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в финал смешанного парного разряда на Уимблдоне-2023.

В полуфинале турнира украинка и ее напарник Мате Павич (Хорватия) в трех сетах обыграли британский тандем Джонни О'Мара / Оливия Николс за 1 час и 59 минут со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.

Киченок впервые в карьере сыграет в финале турнира Grand Slam. В последний раз украинские теннисисты играли в финале Уимблдона в миксте в 2005 году – тогда это удалось Татьяне Перебийнис, которая уступила в финальном поединке.

Еще одной украинкой, которая играла в финале травяного мейджора, была Елена Татаркова в 1999 году в женском парном разряде.