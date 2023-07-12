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Уимблдон
12 июля 2023, 19:05 | Обновлено 12 июля 2023, 19:49
3588
7

Есть финал Уимблдона! Киченок сыграет за титул в смешанном парном разряде

Людмила и Павич обыграли британский тандем О'Мара / Николс в полуфинале мейджора

12 июля 2023, 19:05 | Обновлено 12 июля 2023, 19:49
3588
7
Есть финал Уимблдона! Киченок сыграет за титул в смешанном парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в финал смешанного парного разряда на Уимблдоне-2023.

В полуфинале турнира украинка и ее напарник Мате Павич (Хорватия) в трех сетах обыграли британский тандем Джонни О'Мара / Оливия Николс за 1 час и 59 минут.

Уимблдон-2023. Микст. 1/2 финала

Людмила Киченок (Украина) / Мате Павич (Хорватия) – Джонни О'Мара (Великобритания) / Оливия Николс (Великобритания) – 7:6 (8:6), 4:6, 6:3

В финале турнира украинско-хорватский дуэт сыграет против Йорана Флигена и Сюй Ифань.

Людмила Киченок – вторая украинская теннисистка, которая сыграет в финале Уимблдона в миксте. В 2005 году Татьяна Перебийнис уступила в финале травяного «мейджора» в смешанном разряде вместе с австралийцем Полом Ганли.

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Оливия Николс Джонни О'Мара Людмила Киченок Мате Павич Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Stanislav Matusevych
Перший фінал є, але куди більше ми чекаємо фіналу жіночого розряду.
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+20
maksimisgreat
Альо, Адміни, і чому ця новина не головна на першій сторінці??
Іспанський тренер в ПСЖ важливіший?
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+17
Станислав Кокра
Підтримую! Чому ця новина не на головній сторінці?!!!
Ответить
+13
Святослав Сінькевич
скажите это легендарным братьям браунам Про ТО ЧТО ПАРЫ НЕ ПРИСТИЖНО
Ответить
0
Flashback
Що взагалі примушує тенісистів грати у парах та мікстах? Це коли вони вирішують що у сінглах їм нічого серйозного не світить, чи є інші мотиви? Адже престижність цих титулів близька до нулевої...
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-2
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