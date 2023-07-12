Есть финал Уимблдона! Киченок сыграет за титул в смешанном парном разряде

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в финал смешанного парного разряда на Уимблдоне-2023.

В полуфинале турнира украинка и ее напарник Мате Павич (Хорватия) в трех сетах обыграли британский тандем Джонни О'Мара / Оливия Николс за 1 час и 59 минут.

Уимблдон-2023. Микст. 1/2 финала

Людмила Киченок (Украина) / Мате Павич (Хорватия) – Джонни О'Мара (Великобритания) / Оливия Николс (Великобритания) – 7:6 (8:6), 4:6, 6:3

В финале турнира украинско-хорватский дуэт сыграет против Йорана Флигена и Сюй Ифань.

Людмила Киченок – вторая украинская теннисистка, которая сыграет в финале Уимблдона в миксте. В 2005 году Татьяна Перебийнис уступила в финале травяного «мейджора» в смешанном разряде вместе с австралийцем Полом Ганли.